Ciao Darwin, registrata la prima puntata. Il sottotitolo sarà un riferimento al Vangelo di Giovanni

Giovanni 8.7. Sarà questo il sottotitolo della prossima edizione di Ciao Darwin, in onda il prossimo autunno su Canale 5 ma già in fase di lavorazione. La prima puntata, infatti, è stata registrata giovedì sera, con le riprese terminate a notte fonda negli studi Elios di Roma.

Il riferimento, forse non comprensibile in un primissimo momento, è al passaggio del Vangelo di Giovanni, capitolo 8, versetto 7: “E siccome continuavano a interrogarlo, egli si alzò e disse loro: «Chi di voi è senza peccato, scagli per primo la pietra contro di lei”.

Quella dei sottotitoli è una pratica attuata nel 2007, in occasione del lancio della quinta stagione. A quattro anni dall’ultima uscita, infatti, Paolo Bonolis riportò il programma in video con l’aggiunta de L’Anello mancante, che diventò La Regressione nel 2010.

Altri sei anni di stop e, nel 2016, spuntò La Resurrezione, che cedette il testimone nel 2019 a Terre Desolate. Fu quella l’ultima volta dello show, che fini sotto i riflettori soprattutto per il gravissimo incidente subito da un concorrente durante il gioco dei rulli.

In tal senso, da questa edizione, quella prova non avrà più luogo, nonostante la conferma del momento del genodrome.

Non mancherà, ovviamente, il pubblico in studio, con lo stesso conduttore che nei mesi scorsi a Tv Talk smentì le voci della presenza di una quota arcobaleno, in aggiunta agli uomini e alle donne. “Non capisco perché gli Lgbtq+ non possano stare serenamente seduti insieme a tutti gli altri senza metterli in un cerchietto”, affermò Bonolis.