Ciao Darwin 9: chi sono gli influencer presenti nella terza puntata di stasera 8 dicembre 2023

Stasera, in prima serata, su Canale 5, andrà in onda, la terza attesissima puntata di ‘Ciao Darwin 9‘. Si fronteggeranno la squadra dei Lavoratori, capitanati da Cristina Quaranta, contro gli Influencer, rappresentati da Soleil Sorge.

A poche ore dalla messa in onda del nuovo appuntamento con il programma condotto da Paolo Bonolis, cresce la curiosità sui volti (conosciuti dagli internauti) dei vari creator. Ecco una lista abbastanza esaustiva con i relativi profili Instagram.

Fabiola Mancini (Instagram la_professorella_)

Barbara addestratore cinofilo (Instagram @barbara_dogtrainer)

Antonio Pugliese (Instagram @antonio_pugliese_92)

Maria Laura De Vitis (Instagram @la.devitis)

“Sono molto felice di annunciarvi che questa sera su Canale 5 andrà in onda la puntata di @ciaodarwinreal INFLUENCER VS LAVORATORI Tra i concorrenti ci sarò anche io, mi sono messa in gioco divertendomi un sacco! Seguitemi stasera per scoprire che prova ho fatto

Intanto se scorrete il post potete vedere la nostra madre natura alternativa.

E comunque sì… matti, siamo tutti matti !!”

Gianluca Bruno (Instagram @gianlucabrunoofficial)

Samuele Cunto (Instagram @c.u.n.t.o)

Ivan Vettoretto (Instagram @ivanvettoretto)

Andrea Campisi (Instagram @andrea_campisi_official)

Luca Antonio Domenici (Instagram @bombolino_real)

Benedetta Sbrizzi (Instagram @benedetta_sbrizzi_)

Nicola Cuomo (NicPatata) (Instagram @nicocnxx)

Mattia Malengo (Instagram @mattia.malengo)

“DOMANI SERA non perdetevi @ciaodarwinreal

Quali saranno le due squadre? Si sfideranno Influencer contro Lavoratori…Provate ad immaginare

Ovviamente occhi puntati sul numero #18 perché indovinate chi ci sarà? #ciaodarwin #mediaset

NON VEDO L’ORA! Ci vediamo su Canale 5”

Noemi Silipo (Instagram @noemi.silipo)

Maria Arreghini (Instagram @meriarreghini)

Sissi Unicorn Links (Instagram @sissi.unicorn.links)

Noemy Furcillo (Instagram @noemyfurcillo)

Martina Pagani (Instagram @martinapagani)

Don Teo (Instagram @donteoswag)

Alessio Dezi (Instagram @alessio_dezi)

Federica Tirassa (Instagram @fedetirassa_real)

Pietro Diel (Instagram @pietro.diel) (@alepiereal)

Linda Stabilini (Instagram @linda_stabilini)

Alessandro Daminato (Instagram @alessandrodaminato) (@alepiereal)

Ciao Darwin 9: tutte le info sul programma

“Ciao Darwin” è un programma R.T.I. con la collaborazione di SDL2005. Tratto da un format di Paolo Bonolis e Stefano Magnaghi. Capo progetto Marco Salvati. Scritto da Andrea Arinci, Roberto Cenci, Carmine D’Andreano, Silvia Lagravinese, Federico Lampredi, Christian Monaco, Anna Maria Negri, Giuseppe Scagliola. La regia è affidata a Roberto Cenci.