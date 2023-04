Venerdì 14 aprile 2023, su Rai 1, parte “Ci vuole un fiore“. Dopo la prima edizione, Francesco Gabbani torna con il primo show amico dell’ambiente della televisione italiana. Si tratta di one man show e raddoppia il suo appuntamento con due speciali prime serate, il 14 e il 21 aprile 2023 su Rai1, con un format originale che unisce la leggerezza del varietà con la tematica, sempre più urgente, dell’ecosostenibilità.

Accompagnato da un parterre di grandi ospiti, Gabbani affronterà, con un linguaggio diretto ma efficace, le tematiche ambientali, protagoniste del dibattito mondiale. Il suo intento è infatti quello di sensibilizzare, attraverso parole, musica e testimonianze, l’opinione pubblica sulle tematiche legate all’ambiente e su come, ognuno di noi, partendo da una piccola scelta quotidiana, possa contribuire a preservare il futuro di questo nostro meraviglioso Pianeta.

Per fare questo Francesco Gabbani inviterà ospiti provenienti da diversi mondi – dallo spettacolo al cinema, ma anche dalla musica alla scienza – che portano con loro un fiore simbolico, una dedica d’amore alla Madre Terra.

Francesco Gabbani ballerà, duetterà, interpreterà alcuni dei suoi maggiori successi e brani di altri grandi cantautori. Per farlo porterà la sua band arricchita da alcuni musicisti e da tre coriste e sarà inoltre presente un corpo di ballo inclusivo e lontano dagli stereotipi composto da 8 ballerini, con le coreografie di Luca Paoloni.

Tra le novità di questa edizione uno studio completamente rinnovato che regalerà al pubblico un’esperienza totalmente immersiva, un vero e proprio viaggio nella natura, mostrandola in tutta la sua bellezza.

Abbiamo intervistato il cantautore (e conduttore) proprio per farci raccontare le sensazioni prima del suo ritorno in onda, in prima serata, su Rai 1, partendo da un bilancio del debutto nel 2022:

Una bella esperienza, nuova, un’avventura vissuta con una sorta di inconsapevolezza da principiante.

Cosa dobbiamo aspettarci?

Ci vuole un fiore torna con queste due puntate e dovete aspettarvi un grande show, un varietà, a tutti gli effetti, di intrattenimento. Ci si divertirà, si farà musica, si ballerà, ci saranno storielle divertenti e nel contempo ha un’occhio di riguardo all’approccio ecosostenibile nelle nostre vite. Ho voluto spostarlo molto più sulla leva emotiva, tralasciando un po’ l’aspetto divulgativo-tecnico, con i numeri- perché mi interessava il sentimento, l’aspetto emotivo.

Qui sopra, l’intervista video integrale a Francesco Gabbani.

Ci vuole un fiore andrà in onda, con la prima puntata, venerdì 14 aprile 2023 su Rai 1 e in streaming su Raiplay, dalle 21.30 circa.