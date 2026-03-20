Nicola Botticini e Ludovica Cappello sorprendono i fan di L’Amore è Cieco: dopo alti e bassi, la coppia si ritrova e ufficializza la relazione sui social.

“Ci siamo nascosti per mesi”. Nasce una nuova coppia a L’amore è cieco

Nel mondo dei reality, le sorprese non finiscono mai. Proprio quando sembrava che il destino di Nicola Botticini e Ludovica Cappello fosse ormai segnato, ecco arrivare il colpo di scena che ha sorpreso anche i fan più accaniti.

I due, infatti, stanno insieme, e l’annuncio è arrivato direttamente dai social del programma L’Amore è Cieco Italia, scatenando un’ondata di entusiasmo tra il pubblico.

Un legame mai del tutto spento: la storia di Nicola e Ludovica

Durante il corso del reality, Nicola Botticini aveva costruito legami significativi sia con Ludovica Cappello che con Karen, ma alla fine aveva scelto di continuare il suo percorso con quest’ultima.

Ludovica, d’altro canto, aveva deciso di intraprendere una relazione con Davide, che però non ha mai convinto completamente il pubblico.

La scelta di Ludovica, come ha poi rivelato Nicola, di interrompere la relazione con lui ha lasciato aperta la porta a riflessioni e dubbi che lo hanno accompagnato anche dopo la fine del programma. Nonostante avesse intrapreso una relazione con Karen, Nicola aveva ammesso che il sentimento per Ludovica non fosse mai stato completamente messo da parte.

Il riavvicinamento tra i due protagonisti è avvenuto lontano dalle telecamere, e dopo la fine delle loro rispettive storie, finalmente la coppia ha trovato un nuovo inizio, un sentimento mai davvero svanito.

La conferma ufficiale della loro unione è arrivata solo recentemente, quando le immagini sui social hanno fatto il giro della rete, confermando quello che molti fan avevano sempre sperato.

Un riavvicinamento che, dopo tanti alti e bassi, ha trovato finalmente il suo spazio nella vita reale.