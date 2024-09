Chissà chi è, gaffe della comica di Only Fun: “Dopo cambiate canale”. Amadeus: “Non sto più di là”

Ippolita Baldini, comica di Only Fun, a Chissà chi è per lanciare la trasmissione: “Cambiate canale”. Amadeus: “Non sto più di là, sto sul Nove, come te”

Spassoso fuori programma a Chissà chi è, nella puntata andata in onda giovedì sera. Tra le identità da smascherare, infatti, spiccava anche la monologhista Ippolita Baldini, presente per promuovere lo spettacolo che sarebbe partito al termine del gioco, ovvero Only Fun – Comico Show.

Dopo i complimenti di rito di Amadeus per il successo della trasmissione, la stand up comedian ha preso la parola con l’intento di ricordare l’appuntamento: “Ci si diverte – ha ammesso – anzi, cambiate canale. No, è lo stesso che scema, è vero”.

La Baldini era di fatto convinta che il conduttore fosse ancora di casa a Rai 1 e che si trovasse in ‘trasferta’ per presentare lo show. Una gaffe di cui si è immediatamente accorta, generando la reazione divertita dei presenti e dello stesso Amadeus: “Io non sto più di là, sto qua sul Nove, come te. Tu pensavi di essere ospite da me là. No, siamo tutti e due qua”.

A meno di una settimana dallo ‘start’ sono già numerosi gli imprevisti, spesso esilaranti, che hanno coinvolto il padrone di casa. A partire da quando, già nel giorno d’esordio, si è trovato di fronte una ragazza che di mestiere “scarica i pacchi”. Immediata l’allusione al game rivale guidato fino allo scorso giugno e finito nelle mani di Stefano De Martino. E Affari Tuoi è stato evocato pure mercoledì, seppur indirettamente, visto che tra gli ignoti spiccava un Pasquale Romano, omonimo del celebre ‘dottore’ della trasmissione Rai. “Ah, si chiama Pasquale Romano – aveva esclamato Amadeus – conosco un bravissimo autore con lo steso nome che saluto…”.