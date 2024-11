Chissà chi è torna nel 2025 in prima serata

Chissà chi è, il game show condotto da Amadeus tratto dal format Identity (lo stesso dei Soliti Ignoti), chiuderà i battenti nell’access prime time del NOVE il prossimo 21 dicembre. Il programma, però, tornerà in onda nel 2025 con alcuni speciali in prima serata.

La novità è stata annunciata ufficialmente da Warner Bros. Discovery attraverso un comunicato contenente le dichiarazioni di Laura Carafoli, SVP Content Networks & Streaming Local Productions Italy & Iberia, che sottolinea anche il successo della nuova edizione de La Corrida:

Per la cronaca, La Corrida sta registrando risultati in crescita dalla prima puntata andata in onda il 6 novembre scorso: la prima puntata, infatti, ha registrato 983.000 spettatori, pari ad uno share del 5,5%, mentre la terza puntata di mercoledì scorso è stata vista da 1.132.000 telespettatori, con uno share pari al 6,1%.

Amadeus, però, tornerà nell’access prime time con un nuovo format, come viene confermato dal comunicato. Il conduttore sperimenterà un nuovo programma anche in prima serata:

Amadeus sta lavorando creativamente e con passione con il gruppo Warner Bros. Discovery per questo progetto a lungo termine, che vedrà a gennaio Chissà chi è sbarcare in prima serata, per poter consolidare la presenza del talent in prime time a partire dal 2025 dopo il successo de La Corrida, e prima di tornare con un programma inedito in access. La relazione con Amadeus è sempre più stimolante e le sfide da affrontare sempre più interessanti, per fare breccia insieme in un panorama televisivo in evoluzione che non smetterà di sorprendere.