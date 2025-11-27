Chicco Sfondrini, che fine ha fatto l’ex “braccio destro” di Maria ad Amici? Cosa fa oggi

I fan di Amici ricorderanno senz’altro Chicco Sfondrini, uno dei volti protagonisti delle prime edizioni di Amici. Era sempre seduto al fianco di Maria De Filippi e partecipe ad ogni puntata. Oggi che il talent show è giunto alla sua 25esima edizione, sono in tanti a chiedersi che fine abbia fatto e soprattutto di cosa si occupi oggi.

Considerato che parliamo di uno dei programmi più visti della televisione italiana, il volto di Chicco saranno sicuramente in tanti a ricordarlo. Ma perché ha lasciato Amici tanti anni fa?

Chicco Sfondrini, cosa fa oggi l’ex autore di Amici

Chicco Sfondrini è stato per diversi anni autore e giudice di Amici di Maria De Filippi. Chi vede il programma da tanti anni, ricorderà sicuramente i suoi interventi, era lui a leggere i contenuti delle buste su sfide, esiti del televoto e chi ne ha più ne metta. Era anche la persona che interveniva quando c’era da affrontare un qualche chiarimento con i ragazzi.

All’epoca in cui lavorava ad Amici era un personaggio molto amato per la sua grande professionalità ed educazione, ma soprattutto per la calma con cui spiegava ogni cosa, rara in un contesto come quello televisivo, fatta eccezione chiaramente per Maria De Filippi. L’ultima volta che Chicco Sfondrini è apparso ad Amici era il 2008, praticamente 17 anni fa e la sua assenza, all’inizio, fece pensare che potesse essere andato via per qualche divergenza con la padrona di casa.

Considerato che lui e la De Filippi erano molto uniti e affiatati a livello professionale – un’ottima squadra – c’è chi si domanda cosa sia successo. A quanto pare, però, non ci sarebbe stata alcuna lite con la famosa conduttrice, semplicemente Sfortini avrebbe deciso di prendere un’altra strada. Da quando ha lasciato Mediaset, ha continuato a lavorare in televisione, ma in Rai, per Ballando con le Stelle, The Voice e altri talent show come X Factor. A differenza del periodo in cui ha lavorato per Amici, in questi show è sempre rimasto dietro le quinte, sicuramente non seduto al fianco della conduttrice, come avveniva con Maria De Filippi.

La sua presenza conferiva senza ombra di dubbio una maggiore autorevolezza al programma, con la sua calma serafica era molto apprezzato. Dunque Chicco Sfortini non avrebbe lasciato Amici per una lite con Maria De Filippi, ne sarebbe stato allontanato dalla conduttrice. È più probabile che dopo tanti anni di collaborazione, sentisse di aver dato tutto al programma e, quindi, l’esigenza di esplorare “nuove vie professionali”.

Trattandosi di un grande professionista, non ha avuto difficoltà a trovare un nuovo impiego, ad accoglierlo ci ha pensato, infatti, la tv di Stato. E, qui, avrebbe dato il suo contributo a tanti altri programmi di successo, confermando la sua bravura nel settore.