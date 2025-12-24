Chiara Ferragni di nuovo single? Cosa sta succedendo dietro le quinte della relazione con Tronchetti Provera

Chiara Ferragni è di nuovo single? Ha detto addio a Tronchetti Provera? Ecco cosa sta succedendo fra i due dietro le quinte. Le indiscrezioni.

Da sempre sotto i riflettori Chiara Ferragni ha condiviso sui social gran parte della sua vita, spesso facendo fatica a distinguere il privato dal contesto professionale: scelta non da tutti condivisa che in alcuni casi l’ha resa protagonista di diverse polemiche. Dopo la tempesta giudiziaria che l’ha travolta e la fine del suo matrimonio, la nota influencer ha scelto di adottare una nuova politica e ha optato per un basso profilo, almeno dal punto di vista privato. Tuttavia negli ultimi mesi è finita al centro del gossip a causa della sua relazione con Giovanni Tronchetti Provera, imprenditore e figlio dell’ex presidente di Pirelli.

I due si sono conosciuti diversi anni fa e solo ora si sono rivelati innamorati. Le loro apparizioni pubbliche non sono state frequenti e a parte qualche paparazzata, l’imprenditrice digitale ha evitato di farsi vedere in coppia. Anche per questo che in molti si chiedono se la relazione sia ancora in corso o se i due si sono lasciati. Per molti Chiara è di nuovo single, mentre altri sono convinti che l’influencer abbia intrapreso la strada della discrezione. Ma cosa sta succedendo dietro le quinte?

Viste le ultime vicissitudini che l’hanno travolto come un vero tsunami, Chiara ha scelto la sobrietà anche sui social. Ha smesso di condividere qualsiasi cosa riguardi la sua privacy e ha optato per un’immagine più istituzionale. Del resto Giovanni non ama particolarmente i riflettori ed è allergico al gossip, e convivere con la popolarità della Ferragni non è certo facile. Tuttavia i due si starebbero impegnando per non conquistare la scena; eviterebbero posti troppo in vista frequentati dai paparazzi, e avrebbero optato per una quotidianità decisamente pacata. Sembra inoltre che il giovane rampollo abbia conquistato anche Leone e Vittoria.

Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera scelgono un basso profilo

Secondo alcune indiscrezioni tra Chiara Ferragni e Tronchetti Provera non ci sarebbero problemi. L’influencer non sarebbe tornata single, ma avrebbe solo scelto di mantenere un basso profilo. Una decisione mirata e condivisa con il giovane fidanzato che avrebbe chiesto all’influencer un clima di normalità.

Recentemente Chiara ha rilasciato un’intervista a Cosmopolitan Spagna a cui ha confermato di essere innamorate e coinvolta: “Sì, sono felicemente innamorata e spero che duri per sempre. Sono molto romantica. Adoro essere innamorata, vedere le persone innamorate. Sono una fan dell’amore in generale.”

Chiara Ferragni: “Come vedo il futuro? Vorrei essere felice”

L’influencer sembra aver trovato la stabilità emotiva, ha ammesso di essere coinvolta e si augura che la relazione con Provera duri. Sta affrontando le dinamiche giudiziarie con maturità e consapevolezza e con il sostegno di Giovanni. Oggi dal futuro si aspetta solo una maggiore serenità privata, ma anche professionale:

“Semplicemente raggiungere i miei obiettivi. Sono una gran lavoratrice e tengo molto alla mia carriera, ma voglio anche entrare in contatto con più donne e continuare a condividere la mia storia. E soprattutto, vorrei essere felice con le persone a me più vicine.”