“Chi vuol essere milionario?”, ma quanto resta davvero in caso di vincita?

Chi vuol essere Milionario – il torneo è tornato in onda soltanto da due settimane e c’è già una vincitrice record, la signora Vittoria Licari che si è aggiudicata un milione di euro, riuscendo a “fare fuori” tutti i suoi avversari. Una cifra da capogiro che ha scatenato la curiosità riguardo a un argomento che forse sono in pochi a conoscere bene, qual è la vera cifra netta di una vittoria.

Per la vincita di Chi vuol essere Milionario, così come di altri quiz-show televisivi, vale la stessa regola delle vittorie del Gratta e Vinci, Lotteria Italia o SuperEnalotto, dunque la cifra indicata non è mai quella che davvero il vincitore riceve.

Quanto si vince davvero a Chi vuol essere Milionario

La cifra dichiarata nell’ultima puntata di Chi vuol essere milionario è reale? In realtà, come abbiamo detto, per giochi televisivi o vittorie a ticket in vendita, l’importo indicato non è mai quello netto, ma lordo. Questo vuol dire che manca la ritenuta alla fonte del 20%, per cui in realtà il vincitore non riceve propriamente tutto quel denaro, ma l’importo indicato con una ritenuta – che è automatica – del 20%.

In questo modo il vincitore quando riceve il montepremi finale, che sia quello di un quiz televisivo o di un gratta e vinci, non dovrà più pagare tasse su quella cifra. Se prendiamo ad esempio l’ultima vittoria di Chi vuol essere milionario – il torneo, sulla cifra indicata da Gerry Scotti di 1 milione di euro, dunque ci sarà una ritenuta del 20%, che in questo caso corrisponde a 200mila euro.