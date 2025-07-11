Scrittore, alpinista, artista e volto televisivo: Mauro Corona è una figura unica nel panorama italiano. Dietro la sua barba bianca e lo sguardo tagliente, si cela un uomo che ha attraversato prove durissime, dentro e fuori dalla montagna. Dai trionfi letterari ai drammi familiari, Corona è rimasto sempre fedele a sé stesso, portando avanti una

Chi sono e cosa fanno le figlie di Mauro Corona: lavoro, malattia, età, vita privata

Scrittore, alpinista, artista e volto televisivo: Mauro Corona è una figura unica nel panorama italiano. Dietro la sua barba bianca e lo sguardo tagliente, si cela un uomo che ha attraversato prove durissime, dentro e fuori dalla montagna. Dai trionfi letterari ai drammi familiari, Corona è rimasto sempre fedele a sé stesso, portando avanti una visione del mondo fatta di autenticità, natura e dolore trasformato in forza.

Mauro Corona nasce nel 1950 a Baselga di Piné, in Trentino-Alto Adige, ma cresce a Erto, un piccolo borgo del Friuli. La sua infanzia è segnata da condizioni familiari difficili. Questo contesto di povertà e isolamento contribuì a forgiare un carattere duro, introspettivo e ribelle, ma anche sensibile e riflessivo. La montagna divenne fin da subito il suo rifugio e la sua scuola di vita.

Con il tempo, Mauro si avvicina alla scultura, imparando a lavorare il legno, e all’alpinismo, diventando uno dei più noti scalatori delle Dolomiti friulane, con oltre 230 vie aperte. Ma la vera consacrazione arriva con la scrittura: i suoi libri, intrisi di memoria, fatica e paesaggi alpini, conquistano migliaia di lettori.

I figli di Mauro Corona

La vita di Mauro Corona, però, non è mai stata solo successi. All’età di 20 anni, affronta un lutto devastante: la sua prima compagna, madre della sua primogenita Martina (nata nel 1974), muore a causa di un tumore al cervello. La figlia viene cresciuta dai nonni, mentre Mauro, ancora troppo giovane e smarrito, ammette di essere stato un padre assente. Questo dolore primordiale segnerà profondamente le sue scelte di vita e la sua narrativa. Successivamente, Mauro si sposa con Francesca De Damiani, ragioniera di Erto, da cui ha altri tre figli: Marianna, Matteo e Melissa.

Martina, nata nel 1974, è il frutto della prima relazione di Corona con una giovane donna – prematuramente scomparsa per un tumore al cervello – quando Mauro aveva poco più di vent’anni. La bambina fu affidata ai nonni, dopo la tragica perdita della madre e un periodo di lontananza paterna, come lo stesso Corona ha ammesso in più occasioni. Oggi Martina vive lontano dai riflettori, emblema di una privacy mantenuta con fermezza, anche se le segnala un forte legame con la tradizione alpina del padre.

Marianna, nata nel 1979, vive a Erto, proprio dove il padre ha radicato la sua esistenza tra boschi e rocce. Insegnante di yoga, ha trovato nella pratica un canale di rigenerazione, sia spirituale che fisica. Nel 2017 è stata colpita da un tumore al colon, un’esperienza da cui ha rinato, raccontandola nel libro Fiorire tra le rocce. Il volume è stato commentato proprio da Corona in trasmissioni televisive come Verissimo, dove padre e figlia hanno condiviso la loro vicenda con grande intensità emotiva. Marianna ha descritto la malattia come un insegnamento di resistenza. Oggi è in recupero e si mantiene sotto costante controllo medico .

Matteo, nato nel 1981, ha ereditato dal padre non solo la passione per la montagna ma anche un cuore creativo: diplomato all’Accademia di Belle Arti di Venezia, ha pubblicato il suo primo romanzo, Nelle mani dell’Uomo Corvo, seguito da altre opere nel 2022-2023. Come guida alpina, continua ad esplorare le Dolomiti, restando fedele alle proprie radici mentre percorre strade artistiche ed espressive, spesso lontano dai riflettori.

Infine c’è Melissa, nata nel 1982. Come Martina, ha scelto di vivere lontana dall’attenzione mediatica, ma si sa che mantiene saldi i legami con la natura e la terra dei Corona. Alcune fonti riportano che ha affrontato anche una malattia autoimmune, dalla quale ha tratto la stessa forza resiliente che caratterizza tutta la famiglia.