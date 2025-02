Chi sono i direttori d’orchestra di Sanremo 2025?

A poche ore dall’inizio della prima serata del ‘Festival di Sanremo 2025‘, l’attenzione dei telespettatori è focalizzata sui direttori d’orchestra, i maestri e le maestre che accompagneranno i 29 Big in gara.

Ecco l’elenco completo con i cantanti in ordine di esibizione:

Gaia – Riccardo Zangirolami

Francesco Gabbani – Fabio Burian

Rkomi – Riccardo Zangirolami

Noemi – Michelangelo

Irama – Giulio Nenna

Coma_Cose – Enrico Malozzi

Simone Cristicchi – Walter Sivilotti

Marcella Bella – Fabio Burian

Achille Lauro – Davide Rossi

Giorgia – Enzo Campagnoli

Willie Peyote – Daniel Bestonzo

Rose Villain – Davide Rossi

Olly – Giovanni Pallotti

Elodie – Davide Rossi

Shablo feat. Guè, Joshua e Tormento – Luca Faraone

Massimo Ranieri – Lucio Fabbri

Tony Effe

Serena Brancale – Nicole Brancale

Brunori Sas – Stefano Amato

Modà – Andrea Benassai

Clara – Valeriano Chiaravalle

Lucio Corsi – Davide Rossi

Fedez – Valeriano Chiaravalle

Bresh – Diego Calvetti

Sarah Toscano – Valeriano Chiaravalle

Joan Thiele – Carmelo Patti

Rocco Hunt – Enzo Campagnoli

Francesca Michielin – Carmelo Patti

The Kolors – Valeriano Chiaravalle

Tutti i cantanti saranno accompagnati dall’Orchestra del Festival, diretta dal Maestro Pinuccio Pirazzoli e composta come sempre da musicisti professionisti in parte scelti dalla Rai e in parte messi a disposizione dalla Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo, e dai vocalist.

Cosa accadrà nella prima serata di Sanremo 2025 dell’11 febbraio?

Saranno interpretate le 29 canzoni in gara da parte dei rispettivi 29 Artisti in gara nella categoria Campioni. Le canzoni/Artisti verranno votate dalla Giuria della Sala Stampa, Tv e Web. All’esito del risultato della votazione verrà stilata una classifica delle 29 canzoni/Artisti eseguite in Serata. Saranno comunicate al pubblico le canzoni/Artisti nelle prime 5 posizioni in classifica, senza ordine di piazzamento.

Non mancheranno, oltre ai già annunciati omaggi al Maestro Ezio Bosso e a Fabrizio Frizzi, il messaggio di pace portato da Noa, artista israeliana che torna al Festival di Sanremo a 30 anni esatti dalla sua prima partecipazione per duettare con la cantante palestinese Mira Awad sulle note di “Imagine” di John Lennon. Super ospite, Jovanotti.