Chi sono le ballerine di Marcella Bella a Sanremo 2025

Stasera, in occasione della seconda serata di ‘Sanremo 2025‘, in onda, mercoledì 12 febbraio 2025, Marcella Bella tornerà sul palco del teatro Ariston per ricantare nuovamente il brano sanremese che porta per titolo ‘Pelle diamante’. Ad accompagnare sul palco, l’interprete siciliana, troviamo 4 ballerine. Ecco chi sono (vi sveliamo l’identità ed i loro profili social):

Erica Quarta (IG erica.sauvage)

Alessia Pelagalli (IG alessiapelagalliii)

Sexy Foxy – Foxy J (IG amazonfoxyj)

Barbara Bordanzi (IG babib_ubetta)

Pelle Diamante: il testo della canzone di Marcella Bella a Sanremo 2025

Ecco, invece, a seguire il testo della canzone. Marcella Bella sarà la nona artista in gara ad esibirsi stasera.

Dici che

come me

non ne trovi nessuna

Si vabbè

poi però

lo ripeti ad ognuna

Non ho bisogno di abbracci

mi fanno strano

Ma fidati,

lo capisci se ti amo

Forte

Tosta

Indipendente

Pelle come diamante

Non mi fa male niente

Stronza, forse,

ma sorprendente

Una mina vagante

Sono una combattente

Fammi mille complimenti e stop

Tanto i miei difetti già li so

Forte

Tosta

Indipendente

Non mi tocca niente

Ridi e mi

chiami miss

e mi provochi in pieno

Però poi

dici sì

a ogni cosa che chiedo

Mi vedi?

Star quality

Volitiva, niente alibi

la mia più grande fan

sono io

Forte

Tosta

Indipendente

Pelle come diamante

Non mi fa male niente

Stronza,

forse,

ma sorprendente

Una mina vagante

Sono una combattente

Fammi mille complimenti e stop

Tanto i miei difetti già li so

Forte

Tosta

Indipendente

Non mi tocca niente

Se ti sembro solo una

voglio dimostrarti che

L’altra faccia della luna

non la vedi eppure c’è

Ti darò il cuore

e se è un errore

mi rende ancora più

Forte

Tosta

Indipendente

Pelle come diamante

Non mi fa male niente

Stronza,

forse,

ma sorprendente

Una mina vagante

Sono una combattente

Fammi mille complimenti e stop

Tanto i miei difetti già li so

Forte

Tosta

Indipendente

Non mi tocca niente.