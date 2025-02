Chi sono le ballerine di Elodie sul palco di Sanremo 2025

Elodie, nella seconda serata del ‘Festival di Sanremo 2025′, in onda mercoledì 12 febbraio, ha cantato nuovamente il suo brano, ‘Dimenticarsi alle 7‘. Questa sera, però, la cantautrice, però, si è fatta accompagnare, sul palco del Teatro Ariston, da sei ballerine. Tra le danzatrici troviamo anche Megan Ria.

Non è la prima volta che la danzatrice collabora con Elodie. Infatti, ha preso parte, come performer, anche a ‘Tribale’, successo dell’estate 2022.

Megan è un volto noto della televisione italiana. Ha, infatti, partecipato come viaggiatrice alla scorsa edizione di ‘Pechino Express’ assieme ad un’altra allieva del talent show di Maria De Filippi, Maddalena Svevi.

Da bambina, era il lontano 2009, è stata una delle piccole protagoniste di ‘Chi ha incastrato Peter Pan’ condotto da Paolo Bonolis. Il 2022 è stato un anno d’oro per la talentuosa ballerina. Entra a far parte della squadra di Raimondo Todaro di ‘Amici’ conquistando il serale. Poi, fa parte del cast fisso di ‘Battiti live’, la kermesse canora di Mediaset che ha visto sbocciare altri volti noti della scuola di Canale 5 come Tommaso Stanzani e Cosmary Fasanelli. E’ stata arruolata dal team di Milly Carlucci per il corpo di ballo de ‘Il Cantante Mascherato’.

Ha fatto anche, parte del corpo di ballo di Marco Mengoni, in gara al ‘Festival di Sanremo 2024’, e in quello di Sfera Ebbasta durante il suo tour estivo in Italia. Una vita vissuta, senza non pochi sacrifici, con piena devozione alla danza.

Tornando ad Elodie, invece, riportiamo che la raffinata interprete è stata la protagonista di un singolare episodio che ha coinvolto il conduttore e direttore artistico della kermesse festivaliera. Carlo Conti, infatti, ha fatto una richiesta eccezionale ad Elodie. Per via di una sua dimenticanza, il presentatore ha chiesto ad Elodie di consegnare a Rocco Hunt (l’artista che si è esibito per primo) i fiori di Sanremo.