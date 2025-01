Nella puntata di stasera, lunedì 27 gennaio 2025′ del ‘Grande Fratello‘, un nuovo concorrente varcherà l’ambitissima porta rossa del reality condotto da Alfonso Signorini. Si tratta di Mattia Fumagalli pronto ad entrare nella casa più spiata d’Italia, assieme a Federico Chimirri e Maria Teresa Ruta (alla sua seconda partecipazione).

Chi è Mattia Fumagalli del Grande Fratello 2025? Età, lavoro, Instagram

Mattia è nato a Valmadrera (in provincia di Lecco) il 20 febbraio 1986 sotto il segno dell’Acquario. Ha 38 anni. E’ un content creator e maestro di sci. Ha sempre lavorato nell’ambito della comunicazione e partecipato, in tv a trasmissioni come ‘Zelig’, ‘Le Iene’ e ‘Il Contadino cerca moglie’. Vive a Milano.

Sul suo sito ufficiale si legge: “Sono Mattia Fumagalli classe 1986, ma in me risiede, e sempre risiederà l’anima , la curiosità l’imprevedibilità di un “teenager”. Dopo una piccola parentesi nel mondo del design ho seguito quello che mi rendeva più felice: la MODA. La moda per me è vita, è la mia colonna portante. Mi ha sempre affascinato tutto quello che sta dietro alla creazione di un abito, un accessorio, una collezione. Un esercito di persone che con le proprie mani riescono a creare delle vere opere d’arte.

La moda mi ha permesso di lavorare per grandi marchi che hanno fatto la storia del made in Italy come CoSTUME NATIONAL by Ennio Capasa fino ad Ermenegildo Zegna.

La moda mi ha insegnato tanto e mi ha permesso di viaggiare per andare a scoprire altre realtà come il mercato americano. Lavorai a Los Angeles, come stylist, per alcune serie televisive: “Grey’s Anatomy” e “Lucifer”.

Ho provato anche la moda 2.0 nell’era digitale lavorando con start up che mi hanno dato l’opportunità di testare altri volti del mondo fashion soprattutto nel mercato social e web. Questo mi ha permesso di essere il mentore che ha seguito il lancio online della sezione moda di Foxlife italia, consigliando rubriche, trend e look ispirate al mondo celebrity.

Negli ultimi anni ho cercato di fondere quello che era il mio background di stylist con la mia più grande passione: i social. Ed ho creato questa professione che ti aiuta a 360° nel crearti la tua identità digitale mantenendo quello che è il tuo stile ed unicità diversificandoti da tutte le altre realtà.

Il mio lavoro spazia dalla creazione e/o restyling del logo fino alla pubblicazione dei post sui profili social. Si tratta di una consulenza mirata a comunicare al meglio il proprio brand attraverso tutti quei canali, sia online che offline, che ti permettono di far conoscere te stesso o il tuo prodotto”.

Il profilo Instagram @mattiafumagallihello conta oltre 21500 followers.