Chi è e cosa fa il nuovo e seguitissimo corteggiatore di Uomini e Donne

Chi è Jakub Bakkour: età, lavoro e studi, ex fidanzata, profilo Instagram. Tutto sul corteggiatore di Uomini e Donne

Nel panorama televisivo italiano, Jakub Bakkour si sta imponendo come uno dei volti più interessanti tra i protagonisti di programmi di dating e reality show. Attualmente corteggiatore nella nuova edizione di Uomini e Donne, il giovane veronese continua a catturare l’attenzione del pubblico e dei social media, grazie a un mix di fascino, talento e personalità.

Il profilo di Jakub Bakkour: origini e carriera

Nato a Verona nel 2000, Jakub Bakkour ha origini multiculturali: sua madre è polacca mentre suo padre proviene dal Marocco. Questa ricca eredità culturale contribuisce a rendere ancora più affascinante la sua figura, che si distingue anche per un fisico scolpito e un’altezza imponente. Nonostante lavori nell’azienda di famiglia e svolga l’attività di modello, il suo sogno più grande è sempre stato quello di entrare nel mondo dello spettacolo.

Nel 2024, Jakub ha fatto il suo debutto televisivo partecipando come tentatore a Temptation Island, dove ha attirato l’attenzione per la sua vicinanza a Gaia, una delle fidanzate del villaggio. La loro frequentazione, nata dopo la fine del programma, si è però conclusa rapidamente, lasciando spazio a nuove opportunità televisive.

Il successo a Uomini e Donne e la presenza sui social

Attualmente, Jakub è uno dei corteggiatori della tronista Cristiana Anania nel celebre dating show Uomini e Donne, condotto da Maria De Filippi su Canale 5. La sua partecipazione al programma ha amplificato la sua popolarità, portandolo a superare i 50.000 follower su Instagram (@jakubbakkour_). Qui Jakub condivide con i fan scatti che mettono in evidenza la sua passione per il fitness e la cura del corpo, aspetti che lo rendono un punto di riferimento per molti giovani.

Oltre a Instagram, è attivo anche su TikTok con il profilo jakubbakkour00, dove pubblica contenuti che mostrano il suo stile di vita e la sua dedizione al culturismo, disciplina in cui ha partecipato a diverse competizioni.

La combinazione tra un background multiculturale, l’esperienza nei reality e la costante presenza sui social media rende Jakub Bakkour una figura emergente nel panorama dello spettacolo italiano, pronta a conquistare ulteriori consensi nei prossimi mesi.