Chi è Eugenio Mastrandrea: età, carriera, fidanzata, dove vive. Tutto sul capitano Martini di Don Matteo

Sostituire Maria Chiara Giannetta nel cuore del pubblico di Don Matteo non era facile ma Eugenio Mastrandrea ha accettato il ruolo del capitano Martini conquistando, puntata dopo puntata, l’affetto dei telespettatori di Raiuno. Attore poliedrico, con uno sguardo profondo capace di bucare lo schermo indipendentemente dal personaggio interpretato, Eugenio Mastrandrea è uno di questi attori destinati a lasciare il segno.

L’attore romano, classe 1993, è oggi uno dei volti più interessanti del panorama internazionale ma non tutti sanno che, prima di dedicarsi totalmente alla recitazione, Eugenio Mastrandrea aveva intrapreso una strada altrettanto impegnativa ma totalmente diversa da quella che ha poi percorso. Prima di diplomarsi alla prestigiosa Accademia Nazionale d’Arte Drammatica “Silvio d’Amico”, infatti, il giovane Mastrandrea era iscritto alla facoltà di Medicina.

Sentendo il fuoco sacro della recitazione, Eugenio ha così deciso di abbandonare la facoltà di medicina per inseguire il suo sogno artistico.

La carriera

Il debutto arriva presto con ACAB – All Cops Are Bastards di Stefano Sollima, ma prima di conquistare il successo in Italia conquista il panorama internazionale. Nel 2022 diventa il volto dell’amore struggente in “From Scratch – La forza di un amore”, serie Netflix dove recita come protagonista accanto a Zoe Saldana.

Successivamente è nel cast di “The Equalizer 3”, dove lavora accanto a giganti di Hollywood come Denzel Washington e Dakota Fanning.

Nel 2024, arriva l’occasione di conquistare anche grandi consensi in Italia. Mastrandrea entra ufficialmente nel cuore del pubblico televisivo italiano nei panni del Capitano Diego Martini in Don Matteo 14 riuscendo, in poco tempo, a dare vita ad un capitano totalmente diverso da quelli interpretati nelle precedenti stagioni dai vari Flavio Insinna, Simone Montedoro e Maria Chiara Giannetta.

Vita privata e curiosità

Una delle curiosità più diffuse sul suo conto riguarda la presunta parentela con Valerio Mastandrea. Il cognome identico ha spinto i fan a chiedersi se ci sia una parentela tra i due attori ma la verità è che, nonostante l’omonimia, i due non sono parenti. Il cognome di Eugenio, infatti, presenta una “R” in più rispetto a Mastandrea. Per quanto riguarda la vita privata, è davvero difficile affermare se nella sua vita ci sia una fidanzata.

A differenza di molti colleghi, Eugenio mantiene un profilo estremamente basso per quanto riguarda la sua vita personale. Nonostante il fascino e la popolarità, l’attore protegge la sua privacy con cura: pur avendo un profilo Instagram, infatti, non pubblica nulla del suo privato preferendo far parlare di sé per motivi artistici. Anche nelle varie interviste rilasciate, la vita privata rappresenta sempre un punto da difendere da occhi indiscreti.