Mario Tozzi e Silvia Ripà, compagni nella vita e nel lavoro, stanno per convolare a nozze. La storia della loro relazione e il futuro matrimonio

Chi è e cosa fa la futura moglie di Mario Tozzi (di 30 anni più giovane)

Mario Tozzi, il volto noto di Sapiens – Un solo pianeta su RaiTre, potrebbe presto compiere un passo importante nella sua vita privata.

A 66 anni, il geologo e divulgatore scientifico sembra essere pronto a risposarsi con Silvia Ripà, la sua compagna.Lei è una giovane archeologa e docente universitaria, che, secondo fonti vicine, sarebbe al fianco di Tozzi da diverso tempo.

La notizia, emersa dalle pagine del settimanale Chi, ha sorpreso i fan del conduttore, notoriamente riservato riguardo la sua vita privata.

Fino ad ora, Tozzi ha sempre preferito mantenere un profilo basso. La sua vita sentimentale era rimasta avvolta nel mistero, tanto che in un’intervista del 2021 aveva dichiarato, quasi a voler chiudere ogni curiosità, che la sua sfera privata non fosse “interessante”. “Sono stato sposato, ho divorziato e ho un figlio di 17 anni che sogna di diventare un attore comico“, aveva detto, mettendo fine a ogni domanda.

Fiori d’arancio per il divulgatore: Mario Tozzi pronto al grande passo?

Ora, però, sembra che il geologo sia pronto a scrivere un nuovo capitolo della sua vita sentimentale, insieme a Silvia.

La coppia, che ha quasi trent’anni di differenza, ha sempre vissuto la propria relazione lontano dai riflettori. Non ci sono stati eventi pubblici, né immagini condivise sui social: un amore riservato, lontano dalla curiosità dei media.

La notizia del matrimonio arriva come una sorpresa, ma allo stesso tempo segna una svolta importante per Tozzi, che ha sempre prediletto la privacy, anche nel contesto professionale.