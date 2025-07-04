Chi è e cosa fa la (bellissima) figlia di Milly Carlucci

Non ama stare sotto le luci dei riflettori, eppure il suo DNA la porta dritta verso il mondo dello spettacolo, degli studi televisivi e del pubblico. La figlia di Milly Carlucci ha scelto una strada diversa dove non mancano traguardi e grandi soddisfazioni.

Angelica Krystle Donati infatti ha preferito elmetti e planimetrie ai riflettori del varietà. Scelta inattesa per chi è cresciuta tra costumi di scena e prove generali. Mentre la madre dominava l’Auditel, lei frequentava le aule di alcune fra le università più blasonate del pianeta.

Proprio su questo dettaglio, la diretta interessata ha sempre liquidato i pettegolezzi con garbo: “Il successo di mamma è ispirazione, non ombra”. Una risposta che cela una carriera già d’acciaio, nel mondo immobiliare, mondo tra l’altro che riguarda suo padre e marito della celebre conduttrice di Rai Uno, l’imprenditore edile Angelo Donati.

Passione e determinazione sono le parole chiave di Angelica

Angelica Donati è nata a Los Angeles nel 1986. L’infanzia nomade fra Roma, Londra e New York le regala un accento internazionale e una visione globale della vita, mentre il cognome paterno, Donati, la tutela dall’etichetta “figlia di” e le permette di seguire un percorso proprio.

Dopo il diploma vola alla London School of Economics, dove si laurea in Management con lode. La City la arruola in Goldman Sachs: riunioni all’alba, presentazioni serrate, prime lezioni di leadership sotto pressione. Un training decisivo prima del grande rientro. Nel 2012 lascia Londra per affiancare il padre, l’imprenditore alla guida della Donati S.p.A., azienda specializzata in infrastrutture e restauri. Oggi è responsabile sviluppo, porta realtà aumentata e big data nei cantieri, e gestisce progetti da centinaia di milioni. Parallelamente siede nel cda di Terna, il colosso della rete elettrica nazionale, e dal 2021 presiede ANCE Giovani, rappresentando oltre 1.800 imprenditori under 40. Proptech, rigenerazione urbana e sostenibilità sono i suoi mantra quando parla in conferenze o scrive su Forbes.

Angelica è convinta che entro il 2050 le città italiane dovranno essere più verdi, digitali e antisismiche: “La sostenibilità è centrale per lo sviluppo e contiene in sé molte dimensioni che devono essere bilanciate. Certo quella ambientale, decisiva in un’epoca in cui vediamo le conseguenze della crisi climatica, ma anche sociale ed economica. Come imprenditori del comparto costruzioni siamo pienamente consapevoli del nostro ruolo nel raggiungimento dei target di emissioni dell’accordo di Parigi.” Ha dichiarato al Think Tank Futuro Italia Remind del 5 Giugno 2023. Fuori dall’ufficio pratica kitesurf e parla quattro lingue, mentre su Instagram alterna scatti in tailleur e foto in sneakers. Gli abiti da gala li indossa solo nelle pause di un tour de force che la vede spesso a Dubai o New York.

Milly Carlucci, fiera, la definisce “determinata come un atleta olimpico”. E lei di sua madre ha detto: “Mia madre è stata da sempre un esempio. Nonostante io abbia intrapreso un percorso diverso posso dire senza dubbio che essere sua figlia ha significato per me crescere con un chiaro modello di riferimento, una donna fonte di ispirazione per la sua tenacia, la sua determinazione e la sua indipendenza. Al netto del suo successo, per me è stata una madre sempre presente, che non mi ha mai fatto mancare il supporto. Sono fortunata ad avere una guida del genere, a cui potermi rivolgere nei momenti di difficoltà e che mi ha permesso di diventare la donna che sono oggi. In generale, molto di quello che ho fatto lo devo ai miei genitori, che hanno trasmesso sia a me sia a mio fratello valori importanti, la serietà verso il lavoro, la possibilità di non porsi limiti e di puntare in alto, ingredienti chiave per costruire il proprio percorso con passione e perseveranza.” Dal 29 giugno 2024 Angelica Donati è sposata con il principe Fabio Borghese.