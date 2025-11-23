Sette anni insieme e sempre più uniti: chi è il riservato fidanzato di Samira Lui

Chi è e cosa fa il fidanzato (famoso) di Samira: le curiosità sulla sua vita privata

C’è un uomo che da sette anni tiene saldo il ruolo di “fidanzato ufficiale” di Samira Lui. Una storia solida e sorprendentemente discreta, che affonda le sue radici in un incontro estivo chee si è poi rivelato la chiamata del destino.

Ma chi è l’uomo che da tanti anni è al suo fianco, lontano dai riflettori ma centrale nella sua vita? Lui è Luigi Punzo, 27 anni, ex modello. Oggi uno dei nomi più interessanti (e riservati) del mondo dell’ospitalità di lusso.

Un professionista dell’ospitalità tra Italia ed Europa

Punzo lavora come concierge di lusso, una figura chiave nell’organizzazione di esperienza “su misura” per clienti internazionali, vip, personalità del jet set. Il suo mondo professionale è fatto di yacht charter esclusivi, affitti di ville da sogno, jet privati, eventi tailor-made e tutto ciò che può rendere memorabile il soggiorno dei suoi clienti nelle destinazioni più glamour del Mediterraneo.

La sua vita si divdie tra Capri, Milano, Porto Cervo, Formentera, Mykonos, Ibiza e Saint-Tropez, luoghi dove notoriamente il turismo luxury è cultura radicata e l’eccellenza non è un optional.

Il suo profilo Instagram (che conta quasi 20.000 follower) racconta questo universo di spostamenti continui, mare cristallino, lifestyle sofisticato e, soprattutto, scatti con la donna che ha scelto come compagna di vita.

Il colpo di fulmine a Formentera

La loro storia è cominciata proprio durante le estati lavorative di Punzo a Formentera, quando Samira era in vacanza. “Ci siamo conosciuti a Formentera: io ero in vacanza, lui organizzava eventi”, ha spiegato Samira al settimanale Oggi: “È stato un colpo di fulmine: era giugno, sarei dovuta rimanere una settimana, sono rimasta lì tutta l’estate”.

Tra i due, quindi, c’è stata subito atrazione immediata e sintonia istantanea, con quella sensazione di aver trovato una persona di casa anche lontano da casa.

Punzo, ospite a Verissimo, ha confermato tutto: “Tra noi è stato amore a prima vista, ci conoscemmo a Formentera. Fu un impatto forte, mi sono innamorato subito”. Samira non ha mai nascosto la profonda ammirazione per il suo compagno: “È un ragazzo d’oro, mi fa sentire amata, mi fa ridere. Tra di noi c’è rispetto, mai gelosia né possessività”, ha detto la showgirl.

I loro progetti? Chiari e condivisi. Lo hanno raccontato insieme nel salotto di Silvia Toffanin. Matrimonio e figli sono nel oro futuro, ma senza fretta. “La persona che sposerò penso di averla trovata, anzi ne sono sicura”, ha dichiarato Samira, “Potremo sposarci anche adesso, ma diamo priorità ad altri aspetti della vita, voglio fare le cose in ordine. Anche perché quando avrò dei figli voglio essere una madre presente”.

Punzo non ha nascosto la stessa visione: “Da quando ho visto lei ho iniziato a vedere il futuro. Spero di arrivare lontano con lei, ai nostri obbiettivi”.