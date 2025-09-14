Dina Minna, assistente storica di Pippo Baudo, il celebre conduttore Rai scomparso il 16 agosto 2025. Un legame professionale durato decenni, che ha permesso a Baudo di navigare con sicurezza le sfide di una carriera lunga e complessa.Dina Minna: il pilastro dietro le quinte di Pippo BaudoNell’universo della televisione italiana, dove la notorietà spesso coincide

Chi è Dinna Minna, l’assistente di Pippo Baudo. L’eredità e la diffida a Katia Ricciarelli

Dina Minna, assistente storica di Pippo Baudo, il celebre conduttore Rai scomparso il 16 agosto 2025. Un legame professionale durato decenni, che ha permesso a Baudo di navigare con sicurezza le sfide di una carriera lunga e complessa.

Dina Minna: il pilastro dietro le quinte di Pippo Baudo

Nell’universo della televisione italiana, dove la notorietà spesso coincide con la presenza costante davanti alle telecamere, Dina Minna rappresentava un punto di riferimento silenzio per il conduttore. Al fianco di Baudo per l’intera vita lavorativa, la sua figura è stata quella di un vero e proprio “angelo custode” del backstage, come l’ha definita Franco Mariotti durante la Rassegna Euromediterranea del Cinema nel 2007 a Sangineto.

Nel corso degli anni, Dina ha gestito con precisione l’agenda e le comunicazioni del conduttore, diventando il fulcro attorno al quale ruotava la sua attività professionale. Negli ultimi tempi, specie durante la malattia che ha accompagnato Baudo fino alla sua morte, era lei a fornire aggiornamenti ufficiali sulle sue condizioni di salute, incarnando così l’unica voce autorevole e rassicurante per colleghi e fan.

L’eredità e la diffida a Katia Ricciarelli

La professionalità, la discrezione e l’umanità di Dina Minna hanno rappresentato un sostegno insostituibile per uno dei volti più iconici della televisione italiana, ponendola come figura chiave dietro le quinte di una carriera straordinaria, fatta di successi, cadute e grandi ritorni.

Circa un mese dopo la scomparsa di Pippo Baudo, è stato reso noto il contenuto del suo testamento. Il patrimonio del celebre conduttore, stimato intorno ai 10 milioni di euro, è stato destinato in parti uguali ai suoi figli Tiziana e Alessandro e alla sua segretaria Dina Minna. Questa decisione ha sorpreso e deluso Katia Ricciarelli, ex moglie di Baudo, che non la ritiene equa. Il legale di Minna, Jacopo Pensa, ha spiegato che la diffida è finalizzata a “contenere” eventuali dichiarazioni pubbliche della cantante, comprese quelle rilasciate a Verissimo, dove sarà ospite il 14 settembre. Tuttavia, la puntata era stata registrata prima dell’invio della diffida, quindi non comporta alcun obbligo per l’intervistata.