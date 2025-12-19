Chi è Chiara Pavan: età, la laurea in filosofia e la stella Michelin

La cucina di Masterchef Italia ha ufficialmente riaperto i battenti per accogliere, in questa nuova edizione, i nuovi concorrenti, i giudici Antonino Cannavacciuolo, Giorgio Locatelli e Bruno Barbieri ma anche Chiara Pavan, chef che ha il compito di aiutare i giudici ad avere una visione più profonda sulla cucina e sul mondo dei concorrenti.

Chiara è la “vedetta” di Masterchef: è lei, infatti, ad accompagnare i concorrenti davanti ai giudici prima delle audizioni e, quando serve, dà anche preziosi consigli ai concorrenti che controlla attentamente affinché stiano attenti a non sprecare nulla facendo un lavoro super ordinato.

La presenza di Chiara Pavan nella cucina del talent show culinario più famoso d’Italia ha scatenato la curiosità del pubblico che sta fortemente apprezzando la sua presenza in questa nuova stagione.

La carriera, la laurea e la stella Michelin di Chiara Pavan

Chiara Pavan è nata l’1 gennaio 1985 a Verona e, dopo una laurea in filosofia, ha scelto di seguire quella che è sempre stata la sua grande passione: la cucina. In poco tempo, è diventata una delle chef più importanti ricevendo premi e riconoscimenti e stando sempre attenta alla sostenibilità.

Durante la sua partecipazione a Masterchef, ha parlato della sua laurea e della scelta di scegliere, poi, una strada totalmente diversa: «So perché siete qua. Anche io prima di entrare nelle cucine ho avuto dei percorsi diversi. Sono laureata in filosofia e fino a un certo punto pensavo che avrei fatto l’insegnante invece eccomi qua. Quindi, sappiate che qualunque età abbiate, studio o lavoro stiate facendo le porte sono sempre aperte e tutto è possibile».

Chiara è famosissima per la sua cucina antispreco dando vita a piatti spettacolari e buonissimi nella cucina del Ristorante Venissa sull’isoletta di Mazzorbo, a Venezia. Con il suo talento culinario, la chef ha conquistato una stella e una stella verde Michelin. Insieme allo chef Francesco Brutto, la chef Chiara Pavan, come si legge sul sito del Ristorante, propone una cucina ambientale con cui “descrive l’ambiente circostante e, allo stesso tempo, fa una riflessione sull’impronta che lascia sul territorio”.

La vita privata

Chiara Pavan è molto discreta e riservata ma di lei si sa che è fidanzata con Francesco Brutto, anche lui chef e compagno di vita e lavoro. Durante un’intervista rilasciata ai microfoni de La Repubblica, parlando del fidanzato, ha detto: «Francesco era stato chiamato a Mazzorbo e cercava una persona che lo affiancasse in cucina. Ho mandato il mio curriculum. Comunque lui aveva una morosa da dieci anni ed io ero felicemente single. Un sentimento più forte è nato solo molto dopo».

Uniti dalla passione per la cucina, i due si sono innamorati con il tempo anche se il primo passo è arrivato grazie ad una terza persona: «La colpa è del collega peruviano Martinez e della sua puntata di Chef’s Table durante la quale ci siamo scambiati il primo bacio, c’è anche da dire che nel frattempo la mia relazione precedente si era chiusa».