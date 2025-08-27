Pier Silvio Berlusconi: età, carriera e vita privata del Vicepresidente Mediaset

Apprezziamo e conosciamo ormai da moltissimi anni a questa parte Pier Silvio Berlusconi come accorto AD delle Reti Mediaset. Inoltre, dal 2000, è stato lui a prendere saldamente in mano le redini dell’Azienda del Biscione, compiendo non poche rivoluzioni e importanti cambiamenti. Uomo dal carattere forte non possiede i classici peli sulla lingua e durante i

Apprezziamo e conosciamo ormai da moltissimi anni a questa parte Pier Silvio Berlusconi come accorto AD delle Reti Mediaset. Inoltre, dal 2000, è stato lui a prendere saldamente in mano le redini dell’Azienda del Biscione, compiendo non poche rivoluzioni e importanti cambiamenti. Uomo dal carattere forte non possiede i classici peli sulla lingua e durante i vari incontri con i giornalisti è sempre disponibile a dire quel che pensa, rivelando pure i suoi progetti futuri pensati per correggere il tiro quando qualcosa non è andato secondo i piani. Se ci spostiamo nel campo della vita privata, siamo ben consci che per lui sia un terreno alquanto minato.

Non per nulla lui, pur essendo un personaggio pubblico e molto noto, tenderebbe a tenerla distante sia dal chiacchiericcio che dalla ribalta in nome della sua grande riservatezza. Ed è anche per tale motivo che ha deciso di prendere la residenza a Portofino. In tale maniera mantiene pure i figli Lorenzo Mattia e Sofia Valentina, che hanno come mamma la sua storica compagna, la bellissima conduttrice veneta Silvia Toffanin, lontani dal clamore.

La carriera di Pier Silvio Berlusconi

Secondogenito del compianto Silvio Berlusconi, ex Premier che è venuto a mancare dopo una carriera ricca di successi, a lui è andata l’azienda, di cui è oggi amministratore delegato e Vicepresidente e che continua a capitanare ormai da anni. Prima di arrivare a questo importante traguardo professionale, il Berlusconi Jr ha conseguito un diploma presso il Liceo Classico di Milano e ha frequentato il corso di laurea in filosofia presso l’Università di Milano. Specializzazione che non è riuscito a terminare.

Nel 1992 ha iniziato una carriera nel marketing di Publitalia, la concessionaria pubblicitaria del gruppo, ed è passato a lavorare per la rete televisiva di Italia 1. La vera svolta è però arrivata per lui nel 1996, quando ha ottenuto il ruolo di responsabile del coordinamento palinsesti e programmi delle reti Mediaset. Nel 1999 gli è invece stato affidato un incarico molto importante, quello di vicedirettore generale Contenuti di R.T.I., la società che esercita l’attività televisiva. Dal 2000 è vicepresidente di Mediaset, di cui è diventato anche amministratore delegato nel 2015.

La vita privata

Lui e Silvia Toffanin fanno coppia fissa, ormai, da più di vent’anni. Lei stessa in alcune rarissime interviste concesse ha più volte ribadito di non essere interessata a indossare il famoso abito bianco. Tuttavia lui da giovanissimo è già stato sposato. La sua ex moglie è stata la splendida modella Emanuela Mussida.

Insieme hanno messo al mondo una figlia, oggi diventata una giovane bellissima donna. Si chiama Lucrezia ma il suo nome completo è Lucrezia Vittoria. La ragazza, classe 1990, ha già coronato il suo sogno di diventare mamma con la nascita, nel 2021, della piccola Olivia. Da Silvia Toffanin ha invece avuto altri due figli Lorenzo Mattia e Sofia.