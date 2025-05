Chi è Aras Aydin, l’intraprendente Behram di “Tradimento” e “La notte nel Cuore”: età, moglie e figli, dove vive

Cosa sappiamo sull’attore diventato popolare nel nostro Paese per la parte in serie come “Tradimento” e “La notte nel cuore”?

In Tradimento lo abbiamo visto nei panni di Behram Dicleli, uno dei personaggi più complessi della serie. Behram si presenta come un ristoratore intraprendente e carismatico. Con il suo fascino misterioso riesce a conquistare Oylum, trascinandola rapidamente verso un matrimonio che si rivelerà infelice per la giovane Yenersoy prima che la pallottola di un sicario metta la parola fine alla sua presenza nella dizi.

Stasera Aras Aydın torna a fare compagnia al pubblico di Canale 5. Lo vedremo infatti nella parte di Nuh Çakirca, il gemello di Melek, nella nuova serie turca La notte nel cuore, pronto a cercare insieme alla sorella la madre che li ha abbandonati in tenera età a una vita di stenti e povertà per rifarsi una vita con un ricco uomo d’affari della Cappadocia. Ma cosa si sa dell’attore che presta il suo volto a Behram e Nuh?

Aras Aydin, tutto sull’attore di Tradimento e La notte nel cuore

L’attore diventato popolare anche in Italia per la parte di Behram in Tradimento è nato a Eskisehir, nel nord-ovest della Turchia, il 4 gennaio del 1989. Il 36enne è stato sempre attratto dal mondo dello spettacolo. Ha studiato all’Università di Istanbul prima di laurearsi in Teatro presso il Conservatorio di Stato. Il suo debutto come attore risale invece al 2010.

Aras ha appena 21 anni quando entra nel cast di una serie tv: Ogretmen Kemal. Tre anni dopo ottiene una parte in un’altra serie televisiva (Sefkat Tepe), mentre nel 2014 lo vediamo in Sakli Kalan. Quello stesso anno cominciano ad arrivare i primi successi di pubblico, grazie al ruolo di Emre Yigit in Cherry Season – La stagione dell’amore, soap popolare anche nel nostro Paese.

Il 2016 è l’anno in cui recita in Inadina Ask, N’olur Ayrilalim e Altinsoylar. Inoltre debutta al cinema come protagonista nel film Oglan Bizim Kiz Bizim. Lavora poi in varie altre serie, tra le quali Masum Degiliz, Canevim, Sefirin Kizi, Şeref Sozu, Ikimizin Sirri, Kacis. Nel 2020 è nel cast di Insanlar Ikiye Ayrilir.

Gli ultimi lavori lo hanno visto impegnato in Tradimento (2022-2023) nella parte di Behram e come Nuh in La notte nel cuore. Ma soprattutto Aras ha recitato al fianco di Nicole Kidman nella seconda stagione della serie Prime Video Nove perfetti sconosciuti.

Vita privata, passioni e interessi di Aras Aydin

Intervistato da TV Sorrisi e Canzoni, Aras Aydin ha svelato di aver ereditato dal padre (musicista e poeta) l’amore per la poesia e di essersi sempre interessato di letteratura, pittura e musica. Prima di intraprendere la strada della recitazione ha studiato al Conservatorio. Tra gli attori che lo hanno ispirato troviamo mostri sacri come Robert De Niro e Al Pacino, ma anche Bryan Cranston di Breaking Bad.

Il profilo Instagram dell’attore di Tradimento (@arasaydinofficia)l al momento conta 810.000 follower. Dalla bio e dalle immagini si evince la passione di Aras Aydin per lo sport, in particolare l’hockey su ghiaccio e per la corsa, oltre che per la musica. Aras – il cui nome completo è Mehti Aras Aydın – ha un fratello più piccolo di tre anni ed è sposato con l’attrice Melis Birkan. La coppia non sembra avere figli.