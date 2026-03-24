Attrice, regista e figlia di due grandi nomi dello spettacolo italiano come la madre Stefania e il padre Gino Paoli, Amanda Sandrelli ha costruito un percorso autonomo tra cinema, teatro e televisione.

Chi è Amanda Sandrelli, la figlia di Stefania Sandrelli e Gino Paoli

La scomparsa di Gino Paoli riporta inevitabilmente l’attenzione anche sulla sua famiglia e sui lunghi legami personali che hanno caratterizzato la sua vita attraversato decenni di musica, cinema e cronaca mondana italiana. Paoli ha avuto due mogli e cinque figli e un lungo rapporto sentimentale con Stefania Sandrelli quando la splendida attrice era giovanissima e all’alba di una carriera di grande importanza.

Chi è Amanda Sandrelli

Nata da due genitori importanti, famosi, quasi ingombranti, la cui relazione ebbe enorme risalto, Amanda ha saputo costruire una carriera propria, prima di attrice poi anche di regista che negli anni non l’hanno mai vista schiacciata dal peso di due cognomi così importanti. Amanda ha esordito anche lei nel mondo dello spettacolo giovanissima e da sempre è una figura molto amata dal pubblico, non soltanto per la sua storia familiare ma anche per il percorso artistico portato avanti con continuità tra grande schermo, televisione e soprattutto teatro. La curiosità intorno alla sua biografia si riaccende adesso, mentre il mondo dello spettacolo saluta uno dei più importanti cantautori italiani.

Amanda Sandrelli, età e origini

Amanda Sandrelli è nata in Svizzera, a Losanna, il 31 ottobre 1964. La sua nascita avvenne in un contesto molto diverso da quello di oggi, in anni in cui la vita privata dei personaggi famosi veniva osservata con una curiosità spesso spietata, quasi morbosa.

Nonostante questo, Amanda è cresciuta in un ambiente profondamente legato all’arte, al cinema e alla musica. Anche se il rapporto tra i suoi genitori si è interrotto quasi subito, Amanda non ha mai vissuto con suo padre, fin da giovanissima ha respirato il mondo dello spettacolo da vicino, ma il suo percorso non si è limitato a vivere di riflesso la fama dei genitori. Con il tempo ha costruito una propria identità professionale, riconoscibile e autonoma.

Perché Amanda Sandrelli porta il cognome della madre

Uno degli aspetti che più spesso incuriosiscono il pubblico riguarda il cognome Sandrelli. Amanda, infatti, non è conosciuta con il cognome del padre, ma con quello della madre Stefania. Per anni attorno a questa scelta sono circolate ricostruzioni imprecise, ma nel tempo è emersa una spiegazione molto più semplice e familiare.

Secondo quanto raccontato negli anni dalla stessa famiglia, si trattò di una scelta maturata all’interno della coppia. Gino Paoli avrebbe deciso il nome Amanda, mentre Stefania Sandrelli ottenne che la figlia portasse il suo cognome. In questo modo Amanda è diventata pubblicamente Amanda Sandrelli, pur essendo figlia di uno dei più celebri cantautori italiani.

Quel cognome, negli anni, è diventato anche il segno di una precisa identità artistica. Non un gesto di rottura, ma il modo con cui Amanda ha attraversato la propria storia personale e professionale mantenendo un legame fortissimo con entrambi i genitori.

La carriera tra cinema, televisione e teatro

Amanda Sandrelli ha esordito al cinema negli anni Ottanta e il suo debutto resta legato a un titolo molto amato dal pubblico italiano, Non ci resta che piangere. Da quel momento ha continuato a lavorare con regolarità, alternando cinema, fiction televisive, teatro e regia.

Nel corso della sua carriera ha mostrato un profilo artistico sfaccettato. Non è stata soltanto interprete, ma ha saputo muoversi anche dietro la macchina da presa, confermando una sensibilità personale e una presenza mai urlata. Il suo nome è rimasto legato a un’idea di recitazione intensa, elegante e lontana dal divismo più rumoroso.

Accanto al lavoro da attrice, Amanda Sandrelli è stata spesso apprezzata anche per la sua capacità di raccontarsi con misura. In diverse interviste ha parlato del rapporto con i genitori con grande lucidità, restituendo l’immagine di una famiglia complessa ma capace di mantenere legami profondi.

Il rapporto con Stefania Sandrelli e Gino Paoli

Essere figlia di Stefania Sandrelli e Gino Paoli ha significato, inevitabilmente, crescere accanto a due personalità fortissime della cultura italiana. Da una parte una delle attrici simbolo del nostro cinema, dall’altra un cantautore che ha attraversato intere generazioni con canzoni entrate nella memoria collettiva.

Amanda Sandrelli ha più volte raccontato di non mai aver vissuto quel legame come un peso insostenibile, ma come una storia familiare da comprendere con consapevolezza e serenità. Nel tempo ha descritto il padre come una figura complessa, originale nel suo sguardo sul mondo, parlando sempre parlato del loro rapporto con affetto e rispetto. Anche il legame con Stefania Sandrelli è rimasto solidissimo, sia sul piano familiare sia su quello professionale.

Il pubblico ricorda anche momenti artistici condivisi, come la collaborazione musicale che mise insieme padre e figlia: era la colonna sonora in italiano de La Bella e la Bestia, una versione riadattata di Beauty and the Beast, che nella sua pubblciazione originale era interpretata niente meno che da Celine Dion e Angela Landsbury, la leggendaria protagonista de La Signora in Giallo,

Le immagini del video in cui Amanda e il padre cantano in studio davanti al video dell cartone animato della Disney resero il brano popolarissimo nel 1992. È sicuramente questa una delle immagini che oggi tornano alla memoria nel giorno in cui il mondo della musica piange Gino Paoli.

La vita privata di Amanda Sandrelli

Sul piano personale Amanda Sandrelli ha avuto una lunga relazione con l’attore Blas Roca-Rey, da cui ha avuto due figli, Rocco e Francisco. Anche nella vita privata ha sempre mantenuto un profilo piuttosto riservato, senza mai inseguire il clamore del gossip.

Nel corso degli anni ha affrontato anche momenti difficili, parlando pubblicamente con grande dignità di passaggi delicati della sua vita, incluso quello riguardante la fine del suo rapporto sentimentale. Una dimensione più intima, unita alla solidità del suo percorso artistico, ha contribuito a costruire attorno a lei un’immagine di donna forte, misurata e credibile.

Spesso, ancora molto recentemente a Verissimo, Amanda Sandrelli ha parlato del padre e della madre: “Vederli insieme mi fa ancora molta tenerezza, perché hanno mantenuto un profondo affetto e una grande tenerezza reciproca – i– non ho mai vissuto male l’assenza di mio padre, e quando mamma doveva spiegarmi il loro rapporto mi disse che io ero nata da un grandissimo amore. Una definizione che hop sempre amato e fatto mia…”

Amanda Sandrelli oggi

Oggi Amanda Sandrelli resta una presenza importante nel panorama teatrale e culturale italiano. La sua storia personale continua ad affascinare perché incrocia alcune delle pagine più note del nostro spettacolo, ma il suo profilo non si esaurisce certo nel fatto di essere figlia di Stefania Sandrelli e Gino Paoli.

Nel giorno in cui si torna a parlare della famiglia del cantautore scomparso, il nome di Amanda riemerge anche per quello che rappresenta da anni: un’artista autonoma, capace di portare avanti una propria voce e di custodire, allo stesso tempo, una parte significativa della memoria pubblica e privata di due protagonisti assoluti della cultura italiana.