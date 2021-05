Oggi, mercoledì 5 maggio 2021, torna in campo la Champions League. In serata, infatti, è in programma Chelsea-Real Madrid, semifinale di ritorno della competizione europea per club più prestigiosa. La partita sarà trasmessa in diretta in esclusiva su Sky. Il match sarà proposto agli abbonati anche in live streaming su Sky Go e Now.

Ricordiamo che ieri è andata in scena l’altra semifinale, con il Manchester City che ha vinto contro il Paris Saint Germain e ha così conquistato l’accesso alla finale che si disputerà il prossimo 29 maggio a Istanbul.

Il pre e post partita sarà come sempre affidato ad Anna Billò, padrona di casa di Champions League Show. Lo studio di approfondimento dei match va in onda anche su Sky Sport 24. Al suo fianco la squadra di opinionisti formata da Alessandro Costacurta, Fabio Capello, Paolo Condò, Alessandro Del Piero e Paolo Di Canio.

Champions League, la semifinale di ritorno Chelsea-Real Madrid

Mediaset, che ieri su Canale 5 ha trasmesso in diretta Manchester City-Paris Saint Germain, proporrà Pressing Champions League alle ore 23.40, su Italia 1, con le immagini e i gol della due giorni di calcio europeo, con ampia sintesi di Chelsea-Real Madrid. In studio Giorgia Rossi, Stefano Sorrentino, Mino Taveri e Graziano Cesari per i casi arbitrali.

Il calcio europeo tornerà in campo domani, con le semifinali di ritorno di Europa League. Tra queste c’è anche Roma-Manchester United, con i giallorossi galvanizzati dal clamoroso annuncio di Mourinho allenatore della prossima stagione. Entusiasmi dei tifosi a parte, ribaltare il 6-2 maturato sette giorni fa nella gara di andata appare comunque praticamente impossibile.

MERCOLEDÌ 5 MAGGIO

ore 21

Chelsea-Real Madrid in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Football (satellite, digitale terrestre e internet) e Sky Sport 251 (satellite e internet). Anche in 4K HDR con Sky Q satellite

telecronaca Maurizio Compagnoni; commento Daniele Adani

bordocampo Alessandro Alciato