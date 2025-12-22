Checco Zalone: età, moglie, figli, patrimonio dell’attore

Attore, regista, sceneggiatore, cabarettista, imitatore, cantautore, Checco Zalone è uno degli artisti più amati del momento. Con i suoi film sbanca puntualmente i botteghini ma prima di approdare al cinema si è fatto conoscere grazie alla televisione. Nato a Capurso, in provincia di Bari, il 3 giugno 1976, all’anagrafe si chiama Luca Medici che diventa Checco Zalone, nome che deriva da un’espressione dialettale barese che significa “Che cozzalone!” indicando una persona rozza.

Il mondo dello spettacolo conquista Checco Zalone con il tempo. Luca Medici, infatti, dopo la laurea in giurisprudenza, provò ad entrare in polizia come vice ispettore provando due volte il concorso senza superarlo. Il richiamo del mondo dello spettacolo è stato più forte portando così Zalone a fare cabaret e trovando così nel mondo dello spettacolo la propria strada.

La carriera in tv e i film

La carriera di Luca Medici, prima di decollare trasformandolo nel comico più amato d’Italia, ha mosso i primi passi tra i microfoni dei matrimoni e le note raffinate del jazz. La svolta arriva nel 2004 quando decide di dare vita a Checco Zalone, una parodia geniale del cantante neomelodico pugliese con cui muove i primi passi sull’emittente locale Telenorba (con programmi come Sottanos).

La ribalta nazionale arriva grazie a Zelig Off e alla consacrazione sul palco principale di Zelig, programma tra i più amati di Mediaset che gli permette di farsi conoscere dal grande pubblico con le sue parodie dissacranti di icone della musica come Jovanotti, Carmen Consoli e i Negramaro.

L’estate 2006, anno dei Mondiali di calcio in Germania vinti dalla Nazionale Italiana, lo trasforma in un fenomeno sociale. Scrive il brano “Siamo una squadra fortissimi” che, in poco tempo, diventa l’inno di una Nazione in festa per la vittoria. Dopo il clamoroso successo televisivo, nel 2009 sbarca al cinema con Cado dalle nubi, diretto da Gennaro Nunziante.

Se il primo film conferma il suo talento, è con Che bella giornata (2011) che Zalone riscrive la storia: il film batte il record di incassi de La vita è bella di Benigni, superando colossi hollywoodiani del calibro di Avatar e Harry Potter. Arrivano così i successivi film Sole a catinelle (2013), Quo vado? (2016), Tolo tolo (2020) e Buen camino (2025).

Il successo cinematografico gli ha permesso di guadagnare bene anche se il valore esatto del suo patrimonio non è noto.

La vita privata

Dalla metà degli anni 2000 fino al luglio 2024, Checco Zalone è stato legato a Mariangela Eboli, conosciuta nel 2006 e da cui ha avuto due figlie, Gaia nel 2013 e Greta nel 2017. I due si sono conosciuti circa 20 anni fa a Casamassima (Bari), in un locale, dove lui muoveva i primi passi come attore e comico e lei si occupava di gestire il karaoke, portando il microfono tra i tavoli come ha raccontato ai microfoni de Il Corriere Nico Pastore, il proprietario del locale.

Pare che per Zalone, quello con Mariangela, sia stato un colpo di fulmine e, a quanto dicono, non sarebbe un caso che la ragazza del film “Cado dalle nubi” di cui è innamorato si chiami Angela. Dopo tanti anni insieme, la loro storia è giunta al termine.