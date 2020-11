Molti gli ospiti di questa sera a Che Tempo Che Fa, in prima serata su Rai 3 con la conduzione di Fabio Fazio. Come di consueto, il parterre della trasmissione si arricchirà di interventi, molti dei quali in diretta streaming viste le restrizioni a causa della pandemia da Coronavirus. Oltre ai co-protagonisti del programma Luciana Litizzetto, Filippa Lagerbåck, Enrico Brignano, Gigi Marzullo, Nino Frassica ed Ale e Franz, anche questa settimana tornerà l’appuntamento con lo spazio d’approfondimento sull’attualità curato da Roberto Saviano.

Molti però anche gli ospiti, tra i quali probabilmente uno dei più attesi di tutti: Luca Zaia. Il Presidente della Regione Veneto sarà ospite questa sera a Che Tempo Che Fa e certamente racconterà anche di come abbia gestito e contenuto la pandemia all’interno della sua Regione. Molti altri, però, i nomi noti, tra i quali anche il Presidente del Parlamento Europeo David Maria Sassoli, il Presidente del Consiglio Superiore di Sanità Franco Locatelli, l’immunologo dello Jenner Institute di Oxford Giacomo Gorini (che sta sviluppando un vaccino contro il Covid-19) ma anche Roberto Burioni, Luca Mercalli, Giovanna Botteri e Sigrifo Ranucci.

Attesa anche per Gino Strada, ospite questa sera di Fabio Fazio, che ci parlerà anche di Emergency, della quale lui stesso è Fondatore e Direttore Esecutivo.

Spazio allo spettacolo con Marco e Andrea Morricone, figli del grande Maestro Ennio, ma anche il vincitore di tutto quanto potesse essere vinto nel corso di questo anno funesto, Diodato. Proprio Antonio Diodato, infatti, è da pochi giorni uscito con un nuovo singolo dal titolo Fino a farci scomparire. Approderà questa sera a Che Tempo Che Fa per raccontare di tutti i suoi nuovi progetti, compresa la nuova docu-serie in esclusiva su Raiplay, Storie di un’altra estate.

Ultimo ma non per importanza, il Che Tempo Che Fa – Il Tavolo. A chiudere stasera rivedremo il famoso tavolo gestito da Fazio con Filippa Lagerbåck, Mago Forest, Nino Frassica, Gigi Marzullo, Ale e Franz. Ospiti al tavolo saranno Silvan, proprio in questi giorni uscito nelle librerie con un nuovo libro, La nuova Arte Magica. Illusionisti, trucchi e magie di tutti i tempi, l’attore e comico Raul Cremona e, per l’appunto, Diodato.