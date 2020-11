Torna questa sera in prima serata su Rai 3 Che Tempo Che Fa, il programma di Fabio Fazio con Luciana Litizzetto, Filippa Lagerbåck, Enrico Brignano, Gigi Marzullo, Nino Frassica ed Ale e Franz. Come ogni settimana, anche questa sera non mancherà lo spazio dedicato all’informazione con Roberto Saviano e la sua rubrica d’approfondimento sull’attualità.

Tra i tanti ospiti di questa sera, molta l’attesa per Silvio Berlusconi, presidente di Forza Italia che da diverse settimane non appariva in tv. Non mancheranno tuttavia altri ospiti illustri della Politica Italiana tra i quali anche il Ministro dell’Interno Luciana Lamorgese e il sindaco di Bergamo, anche marito di Cristina Parodi, Giorgio Gori.

Intervistato da Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa questa sera anche Alberto Mantovani, Direttore Scientifico di Humanitas e Professore Emerito di Humanitas University. Oltre a lui, Walter Ricciardi, consulente scientifico del Ministro della Salute, Antonio Pesenti, coordinatore dell’Unità di Crisi per le Terapie Intensive della Regione Lombardia e Rodolfo Conenna, Direttore Sanitario dell’Azienda Ospedaliera dei Colli.

Come potevamo immaginare, anche la puntata di Che Tempo Che Fa che vedremo in onda questa sera non mancherà di approfondire la questione Covid-19 in Italia, con diverse interviste a Scienziati, Professori e Virologi che cercheranno certamente di chiarificare alcuni importanti punti a proposito di questa pandemia capace di mettere in ginocchio il mondo intero. A tal proposito, interverranno anche Giorgio Carbone, responsabile di Medicina e Chirurgia d’Urgenza dell’Ospedale Humanitas Gradenigo di Torino, Elisa Borghi, Daniela Carmagnola, Claudia Dellavia e Valentina Massa, ricercatrici presso l’Università Statale di Milano capaci di ideare un tampone salivare molecolare non invasivo per i bambini, e il corrispondente Rai dagli Stati Uniti d’America Antonio Di Bella.

Non mancheranno, in ultimo, musicisti e artisti italiani quali Fiorella Mannoia, Valeria Marini, ed Enrico Brignano che insieme al noto giornalista Vincenzo Mollica metterà in scena uno speciale omaggio a Gigi Proietti. Questa sera, inoltre, vedremo anche a Che Tempo Che Fa Sigfrido Ranucci, il pasticcere Ernst Knam e la moglie Alessandra Mion ospiti a Il Tavolo del programma, e il calciatore Alessandro Del Piero.