Che fine hanno fatto Lucrezia Lando e Lorenzo Tano e perché lei non è più a Ballando con le Stelle

Da Ballando con le Stelle alla nuova vita a Budapest: i progetti di Lucrezia Lando e Lorenzo Tano fanno sognare i fan

Il pubblico di Ballando con le Stelle ricorda bene la bellissima Lucrezia Lando. L’edizione dello scorso anno ha riservato alla sua vita privata una sorpresa inattesa: l’incontro con Lorenzo Tano, figlio di Rocco Siffredi. Tra una coreografia e l’altra, tra applausi e riflettori, tra i due è sbocciato l’amore, che oggi continua a fare parlare di sé.

Tuttavia da mesi la coppia non è più apparsa sotto i riflettori e telespettatori si chiede che fine abbia fatto. Non è tanto difficile rispondere a questa domanda, visto che la ballerina, si, ha scelto di dedicarsi a nuovi progetti, ma continua a mantenere un legame con il programma. Anche se in veste diversa: quella di opinionista. E’ apparsa inoltre come ospite in varie trasmissioni, tra cui La Volta Buona con Caterina Balivo, dove ha commentato le performance dei concorrenti, condividendo con il pubblico la sua esperienza e la sua passione per la danza.

Una nuova prospettiva e il desiderio di famiglia

Ma non finisce qui. Insieme a Lorenzo, Lucrezia ha avviato un format social dove i due discutono e giudicano le esibizioni in diretta, confermando come la sua carriera televisiva non si sia fermata con l’addio a Ballando. Addio che lei stessa ha annunciato poco tempo fa con una storia su Instagram, in cui presumibilmente ha proprio accennato al suddetto format: “Quest’anno non farò parte del cast di Ballando con le stelle. Ho deciso di prendermi quest’anno per concentrarmi e mettere tutta me stessa su un nuovo importantissimo progetto che vi condividerò nei prossimi giorni.”

La ballerina si sa è anche famosa per la sua bellissima storia d’amore con il figlio di Rocco Siffredi, Lorenzo Tano: il loro amore continua a crescere e oggi i due parlano apertamente di matrimonio e figli. La coppia sembra determinata a costruire una famiglia, con la benedizione dell’ex attore hard , che non vede l’ora di diventare nonno. Tuttavia, c’è un piccolo ostacolo da affrontare: Lorenzo vive in Ungheria e al momento non può rientrare in Italia.

Nonostante la distanza, i due mantengono una relazione solida e piena di progetti. Lucrezia ha seguito il compagno a Budapest, adattandosi a una nuova vita lontano dalle sue radici, ma la distanza dalle sue radici e dai suoi genitori è un’ ostacolo alla piena felicità: “Io ti amo, vorrei costruire con te una famiglia, ma sento il bisogno di vivere questa realtà tornando dalle mie parti. Pur trovandomi bene insieme ai tuoi genitori, mi mancano i miei. E un giorno vorrei che nostro figlio potesse avere i nonni vicino” Ha fatto sapere scrivendo una lettera pubblica su Dipiù. Non è mancata la risposta del suo fidanzato: “Costruiamo una famiglia che viaggia, che scopre, che cresce libera. Poi, un giorno, magari ci fermeremo. Magari proprio in Italia. O in Brasile. O chissà dove. Ma sarà il nostro posto. Il nostro nido. Abbiamo vissuto un anno e mezzo bellissimo. Ora viviamo liberamente il nostro amore e iniziamo a metterlo a frutto: impegniamoci a formare la nostra famiglia.” Le parole di Lorenzo Tano.

Il nuovo capitolo della vita di Lucrezia Lando, quindi è alle prese con un cambio di prospettiva: da protagonista in pista a voce esperta e commentatrice, senza mai perdere il contatto con il mondo della televisione e con il pubblico che l’ha conosciuta. E in più l’amore con Lorenzo, che è tornato in Ungheria, e la famiglia hanno preso un posto centrale nella sua vita.