Che fine ha fatto Silvia di Primo Appuntamento: età, l’amore, vita privata, profilo Instagram

Primo appuntamento è uno dei programmi più famosi di Real Time. Il programma, condotto da Flavio Montrucchio, aiuta le persone alle prime esperienze o con delusioni alle spalle che faticano a rimetter5si in gioco, a concedersi una nuova possibilità per poter essere felici. Il programma è giunto alla nona edizione e sono tantissimi i protagonisti che, nel corso delle varie puntate, hanno conosciuto un nuovo amore o semplicemente una persona che è poi diventata amica.

Una delle protagoniste storiche della trasmissione è sicuramente Silvia. simpatica, estroversa, ironica e con tanta voglia di trovare l’amore, Silvia ha partecipato più volte al programma conquistando non solo l’affetto del conduttore ma anche quello del pubblico che, tuttavia, in alcuni casi le ha anche rivolto delle critiche per i difetti che trovava negli aspiranti fidanzati. Dalla partecipazione di Silvia a Primo appuntamento è passato del tempo ed oggi la sua vita continua lontano dai riflettori.

Tutto su Silvia, la storica protagonista di Primo appuntamento

Sorridente, ottimista e con una gran voglia di trovare l’amore, Silvia Magarre, a distanza di tempo dalla sua partecipazione a Primo appuntamento, continua ad essere seguitissima su Instagram dove è seguita da poco più di 12mila followers e dove condivide foto e pensieri riguardanti la sua vita.

Silvia Magarre è nata il 20 ottobre 1989 sotto il segno della Bilancia, è legatissima ai genitori e ha una sorella che appare sui social con lei in diverse occasioni. Silvia è un’operatrice sociosanitaria e dopo la partecipazione senza successo a Primo appuntamento, ha trovato l’amore lontano dalla tv.

A conquistare il cuore di Silvia è stato un ragazzo di nome Daniele con cui si è mostrata sui social a giugno 2024 condividendo le foto di una vacanza a Palma di Maiorca. Ad oggi, tuttavia, non si sa se i due stiano ancora insieme o se la relazione sia finita.

Nel 2023, tra le varie foto pubblicate sui social, Silvia ha anche pubblicato una foto in dolce compagnia ma, successivamente, del ragazzo non sono più apparse foto sui social. In passato, inoltre, la storica protagonista di Primo appuntamento ha anche raccontato di aver provato a partecipare all’Isola dei Famosi via Zoom ma di essere stata scartata a causa del suo peso.

“Ma tu come prenderesti il fatto di esporti in costume per tutto il giorno, ti sentiresti in imbarazzo? Vergogna?’. Con tranquillità io risposi che avendo un rapporto bellissimo con il mio corpo non avrei provato vergogna, e che forse è giunta l’ora di mostrare ad una grande rete televisiva come la “Mediaset”, che esistono tanti tipi di corpi, anche pieni di imperfezioni, e non solo poppe rifatte ed ossa scolpite che fuoriescono! Io Silvia con tutti i miei chili avrei potuto fare e dare tanto al programma, anche dal punto di vista umano”, aveva scritto su Instagram nel 2024 parlando del suo provino per il reality show.