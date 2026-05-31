Una delle annunciatrici più amate della tv degli anni 90 ha completamente cambiato vita: cosa fa oggi Fiorella Pierabon

Che fine ha fatto Fiorella Pierobon: la nuova vita dopo l’addio a Mediaset

Nel mondo dello spettacolo, dove il richiamo della popolarità è spesso un legame impossibile da recidere, ci sono storie di rottura capaci di ridefinire completamente il concetto di successo.

La parabola di Fiorella Pierobon ne è l’esempio più cristallino. Volto simbolo di Canale 5, entrata per vent’anni ogni giorno nelle case degli italiani con il suo sorriso rassicurante e la sua eleganza innata, l’ex annunciatrice ha scelto di spegnere i riflettori nel pieno della maturità professionale, voltando definitivamente pagina per inseguire una vocazione rimasta troppo a lungo nel cassetto.

L’addio alla Tv e la nuova carriera dopo Mediaset

La svolta è maturata all’età di 45 anni, subito dopo aver chiuso lo storico capitolo a Mediaset nel 2003 e aver vissuto una successiva parentesi biennale sulle reti Rai. In un’intervista concessa a Specchio, inserto de La Stampa, la Pierobon ha ripercorso i motivi di quel distacco netto, arrivato senza rimpianti.

La sua nuova quotidianità si è stabilita a Nizza, in una casa affacciata sul mare della Costa Azzurra dove vive insieme al marito e ai suoi cani. Una decisione coerente con una personalità che, anche nei momenti di massima esposizione mediatica, si è sempre tenuta a debita distanza dalle lusinghe della mondanità e dai salotti televisivi.

Il trasferimento in Francia ha risposto a un’esigenza artistica ben precisa: la necessità di rimettersi in gioco da zero, senza il paracadute della celebrità televisiva. Dedicandosi alla pittura, la sua più grande passione fin da bambina, l’ex conduttrice ha voluto che le sue tele venissero giudicate esclusivamente per il loro valore intrinseco, e non in quanto firmate da un volto noto del piccolo schermo.

Oggi, alla soglia dei 64 anni, la scommessa può dirsi ampiamente vinta. A Nizza ha aperto una propria galleria d’arte che attira collezionisti internazionali, ed è stabilmente rappresentata da diversi spazi espositivi.

Una routine completata dall’impegno nel volontariato presso un canile e dalla cura di un orto, i cui frutti diventano l’occasione per accogliere gli amici, intervallata da rari e discreti ritorni in Brianza per riabbracciare la famiglia d’origine.