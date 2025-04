Che Dio ci Aiuti, puntata del 10 aprile: Pietro si allontana da Cristina, cosa farà Azzurra

La fiction Rai Che Dio ci Aiuti è arrivata alla sua ennesima stagione, e sta concedendo al pubblico delle vicende inaspettate e una trama che ha già subìto una svolta. Come ogni volta, il prodotto tv ha raggiunto un successo incredibile e lo ha fatto grazie all’originalità della storia e ai tanti attori protagonisti che ne fanno parte. I fan non possono di certo fare a meno di restare incollati alla tv, anche perché si tratta di una delle fiction più storiche del palinsesto Rai, che ha visto negli anni partecipare diversi personaggi diventati poi dei veri punti di riferimento per il mondo delle serie televisive.

Il 10 aprile – durante la prossima puntata – avverrà intanto un vero e proprio colpo di scena, e a svelarlo sono state le anticipazioni su quello che accadrà. Pare che Pietro si allontanerà da Cristina e che Azzurra prenderà una decisione inaspettata. Non resta quindi che attendere per scoprire tutti i risvolti in programma per i prossimi giorni.

Cosa succederà a Che Dio ci Aiuti: le anticipazioni

I telespettatori potranno assistere alla sesta puntata della famosa fiction, che andrà in onda giovedì 10 aprile alle ore 21.30 su Rai 1. Si tratterà dell’undicesimo e dodicesimo episodio della serie, che vede protagonisti Francesca Chillemi, Elena Sofia Ricci e Giovanni Scifoni. Verranno infatti trasmesse le puntate intitolate Aiutami e Rewind. Nella prima si parlerà soprattutto di Azzurra, che sarà sempre più impegnata con le ragazze della casa famiglia.

Nonostante questo non riesce a non pensare a quello che sta succedendo attorno a lei, ed è per questo che si occuperà di un caso di violenza domestica insieme a Lorenzo. Continuerà ad indagare anche sull’identità del misterioso Dario, l’uomo che Serena ha sempre incontrato di nascosto al marito. La protagonista farà d’altronde una scoperta molto difficile da accettare, e questo la porterà a vivere delle situazioni totalmente inaspettate. Nel frattempo, Cristina sceglierà di tenere le distanze da Pietro e anche lui inizierà a guardarla in modo diverso rispetto al solo.

Anticipazioni Che Dio ci Aiuti: guai per Cristina, Pietro si allontana

Durante il dodicesimo episodio di Che Dio ci Aiuti – intitolato appunto Rewind – Azzurra non saprà se rivelare o meno la verità a Lorenzo. Nel frattempo, Cristina dovrà affrontare una situazione da cui non saprà come uscirne, e sarà per lei un guaio vero e proprio in cui sarà coinvolto anche l’ex fidanzato Matteo. Quando si verrà a sapere tutto questo, ne resterà deluso soprattutto Pietro. Quest’ultimo non nasconderà infatti il suo dispiacere, e per questo si scontrerà con Cristina accusandola di non essere cambiata nonostante il periodo vissuto con persone che le hanno dato una possibilità, quella di capire che è possibile intraprendere un’altra strada. Azzurra vedrà il dolore della ragazza e vorrà subito starle accanto, offrendole il suo aiuto in un momento così difficile.