Arrivo in ambulanza per Suor Costanza nella prossima puntata di Che Dio ci aiuti. Cosa sarà successo all’anziana religiosa?

Che Dio Ci Aiuti, puntata 24 aprile: tutti preoccupati per Suor Costanza, l’arrivo in ambulanza

Suor Costanza farà preoccupare tutti nella puntata numero otto di Che Dio ci aiuti 8, in onda alle 21:30 di giovedì 24 aprile su Rai 1. Azzurra in particolare si darà molto pensiero per le condizioni dell’anziana consorella. Nel frattempo la serie con Francesca Chillemi nelle vesti di protagonista continua a essere leader di ascolti.

Che Dio ci aiuti 8 si conferma mattatore degli ascolti televisivi. La settima puntata della serie ambientata nella casa famiglia romana (la nuova location, la Casa del Sorriso, è una delle novità di questa stagione) ha vinto di nuovo nella prima serata di giovedì 17 aprile. Conquistato il prime time grazie a una media di 3 milioni e 616 mila spettatori e il 20,9% di share.

Malgrado il calo rispetto alla settimana scorsa (share al 22,6%) la fiction resta dunque la prima scelta degli spettatori per la serata del giovedì. Nei nuovi episodi della prossima puntata di Che Dio ci aiuti la farà da padrona l’ansia per Suor Costanza. Ma anche Lorenzo avrà il suo bel daffare. Dovrà fare i conti con alcuni terribili incubi che non lo lasceranno in pace.

Che Dio ci aiuti 8, anticipazioni puntata 24 aprile: l’arrivo in ambulanza di Suor Costanza fa preoccupare tutti

I due nuovi episodi in onda nell’ottava puntata di Che Dio ci aiuti 8 si intitoleranno Fuori dal mondo e Mai abbastanza. Azzurra si preoccuperà molto nel vedere Suor Costanza presentarsi in ambulanza alla Casa del Sorriso. Come è facile intuire, Azzurra chiederà spiegazioni all’anziana religiosa. Ma le sue parole non le sembreranno molto credibili.

Nel frattempo Pietro e Cristina avranno il timore di aver procurato uno choc a Lorenzo nell’avergli annunciato l’inizio della loro relazione. Si vedranno infatti costretti e ripetergli nuovamente la notizia. Sì, perché lo psichiatra apparentemente non ricorderà proprio nulla di quanto gli era stato comunicato. Possibile che Lorenzo si sia turbato a tal punto?

Corrado e Melody saranno pronti al loro primo appuntamento. Ma le cose non prenderanno una buona piega, al contrario. Il sedicesimo episodio (Mai abbastanza) di Che Dio ci aiuti 8 vedrà Azzurra ricevere la visita della sorella Rosa, venuta a trovarla alla Casa del Sorriso. Ad accompagnarla ci saranno il compagno e una bambina. La sorella sembrerà avere qualche problema in famiglia.

Azzurra però sospetterà che Rosa non le abbia raccontato proprio tutta la verità. Di nuovo Lorenzo protagonista nel secondo episodio. Lo psichiatra farà finta di non essere stato minimamente toccato dalla notizia della relazione tra Pietro e Cristina. Ma gli incubi che continueranno a tormentare il suo sonno saranno lì a raccontare un’altra storia, decisamente meno rassicurante. Lorenzo nemmeno si renderà conto del fatto che è da un po’ che Olly sta evitando le sedute di terapia. Il timore della ragazza è che dal passato riaffiorino ricordi sconvolgenti per lei.

Suor Costanza, un ritorno in punta di piedi (ma deciso) in Che Dio ci aiuti 8

Inizialmente sembrava che non ci fosse più spazio per Suor Costanza nella nuova stagione di Che Dio ci aiuti. Come rivelato da Valeria Fabrizi, che dal 2011 interpreta la simpaticissima religiosa, il personaggio era stato eliminato a causa dell’età. A La Vita in Diretta l’attrice ha raccontato che Suor Costanza, uno dei personaggi più iconici della fiction, ha rischiato seriamente di non essere confermato.

«È un ritorno in punta di piedi perché io non ci dovevo proprio essere. Mi sono battuta per fare Suor Costanza», ha spiegato l’artista classe 1936. «Eh, sì: l’avevano proprio completamente eliminata. Perché, avendo una certa età pensano sempre che… e io invece qua sto, non mollo!». Suor Costanza in questa stagione è riapparsa nella terza puntata, trasmessa il 13 marzo scorso.

L’anziana suora si è fatta rivedere in occasione di una visita a Roma per incontrare il Papa. La religiosa ne ha approfittato per fare visita ad Azzurra e per farsi ambasciatrice di una notizia importante per lei: la possibilità di partire finalmente per la missione in Perù. Una lieta notizia ma anche un dilemma per Azzurra, incerta se partire per il Perù o rimanere alla Casa del Sorriso, dove sente di avere ancora una parte importante da giocare per le ragazze che assiste.