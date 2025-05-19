Che Dio ci Aiuti, ci sarà una prossima stagione? Cosa si sa

Che Dio ci Aiuti 9 si farà? Cosa sappiamo al momento su data d’uscita, cast e novità attese per la prossima stagione

Dopo otto stagioni di successo Che Dio ci Aiuti è ormai una colonna portante della fiction italiana. La serie, trasmessa su Rai 1 sin dal 2011, ha saputo rinnovarsi nel tempo pur mantenendo una solida identità. Un mix ben calibrato di spiritualità, ironia, drammi personali e redenzione, il tutto condito da personaggi capaci di entrare nel cuore del pubblico.

E con il finale dell’ottava stagione che ha lasciato tutti con il fiato sospeso tra colpi di scena e momenti commoventi, cresce ora l’attesa per il futuro. Che Dio ci aiuti 9 ci sarà? Sarete felici di sapere che sì, si farà. Ma ci saranno novità sostanziali.

Quando andrà in onda Che Dio ci Aiuti 9

Il rinnovo della serie era abbastanza scontata. Nonostante il lieve calo degli ascolti rispetto alla stagione precedente, questi restano ampiamente sopra la media (3,8 milioni di telespettatori e uno share di tutto rispetto che si piazza intorno al 20%). Inutile dire che la fiction si è ormai creata un seguito fedele e affezionato nel corso degli anni, e questo di certo spinge la Rai a continuare a produrre una stagione dopo l’altra.

Sebbene al momento non ci sia una comunicazione ufficiale sulle date, le tempistiche delle precedenti stagioni permettono di fare una stima piuttosto verosimile. Le riprese della nuova stagione potrebbero iniziare tra la fine del 2025 e l’inizio del 2026, con la messa in onda prevista, indicativamente, per l’inizio del 2027.

La produzione richiede ovviamente tempo e cura, soprattutto considerando i diversi cambi nel cast e la necessità di mantenere alta la qualità narrativa e scenica.

Il cast, tra conferme e addii

L’unica conferma nel cast è al momento Francesca Chillemi, ormai volto imprescindibile della serie, che veste da anni i panni di Suor Azzurra. Il suo personaggio ha vissuto un’evoluzione profonda. Da ragazza superficiale a donna adulta, madre, vedova e infine suora, diventando così il perno morale ed emotivo del convento e della serie stessa.

Grande incertezza, invece, sul ritorno di Cristina, interpretata da Ambrosia Caldarelli. L’attrice ha lasciato intendere che la sua presenza dipenderà anche dalle scelte narrative della produzione. La sua storia ha colpito il pubblico e un’eventuale sua uscita di scena potrebbe segnare un passaggio significativo nella trama.

Per quanto riguarda l’amatissima Suor Angela, interpretata da Elena Sofia Ricci, si vocifera su un suo ritorno, anche se limitato a pochi episodi, come già avvenuto in passato. Sarebbe senz’altro un modo per mantenere il legame come le origini della serie e offrire continuità affettiva ai fan storici.

Nuovi personaggi e sviluppi

Non mancheranno, come da tradizione, nuovi ingressi. Il format della serie, incentrato sulla Casa Famiglia del Sorriso, consente di introdurre volti giovani e nuovi intrecci narrativi a ogni stagione. Anche per il nono ciclo si prevede l’arrivo di nuove ragazze alle prese con le sfide della vita, che troveranno nel convento un rifugio e una seconda famiglia.

Anche se gli autori tengono ben celate le anticipazioni, è facile immaginare che il focus resterà sull’evoluzione di Suor Azzurra, sempre più centrale nel gestire le dinamiche del convento. Le storie presentate, con ogni probabilità, continueranno a offrire spunti di grande attualità: disagio giovanile, identità, fede, amore e riscatto.