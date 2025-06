Che Dio Ci Aiuti 9: cosa succederà a Suor Angela

Dopo il successo confermato dell’ottava stagione, con oltre 3,6 milioni di telespettatori sintonizzati sul gran finale andato in onda lo scorso 15 maggio 2025, che Dio ci Aiuti si prepara a tornare con un’altra, attesissima stagione. La nona, per l’esattezza.

Una certezza più che una scommessa per Rai 1 e per Lux Vide, che già stanno lavorando alla fase preparatoria di un progetto narrativo che, a distanza di quattordici anni dal debutto, continua a conquistare il pubblico.

Anche se la Rai non ha ancora ufficializzato il calendario, il ritmo riproduttivo delle ultime stagioni ci permette di ipotizzare un ritorno sul piccolo schermo entro il 2027. Le riprese, stando alle ultime indiscrezioni, dovrebbero cominciare nel crso del 2026, rispettando il ciclo biennale che contraddistinto le recenti edizioni della fiction.

Il cast: addii, conferme e ritorni

Il cuore della serie oggi è Suor Azzurra, interpetata da Francesca Chillemi. Promossa nel ruolo di protagonista dopo l’uscita di scena di Sour Angela, (Elena Sofia Ricci) la sua figura ha trovato una dimensione matura riuscendo a legare le nuove trame con il passato della serie.

La Chillemi è confermatissima, così come Giovanni Scifoni nei panni di Lorenzo, il sacerdote carismatico che ha arricchito di profondità emotiva la narrazione. A far parte della squadra dovrebbero esserci anche Bianca Panconi (Melody), Ambrosia Caldarelli (Cristina), Ludovica Ciaschetti (Olly) e Tommaso Donadoni (Pietro).

Sul fronte degli addii, invece, non sono esclusi grossi cambiamenti fisiologici nel cast. In dubbio, ma di certo molto atteso, anche un possibile ritorno di Elena Sofia Ricci. La sceneggiatrice Elena Bucaccio ha ribadito che “la porta è sempre aperta” per Suor Angela, che potrebbe apparire in un cameo in un episodio decisivo o nelle puntate finali.

Anticipazioni sulla trama

La nuova stagione si aprirà con le conseguenze delle tensioni lasciate in sospeso nella stagione 8. La Casa del Sorriso, infatti, rischia la chiusura mentre una vicenda legata alla droga ha messo in crisi l’immagine stessa della struttura.

Azzurra sarà chiamata ad affrontare una prova ancor più intensa: dovrà salvare la comunità e, al tempo stesso, confrontarsi con il proprio ruolo spirituale, ormai sempre più profondo e centrale. “Diventerà sempre più adulta, ma non per questo perderà il centro del suo essere. È una donna che ha avuto una vita impegnativa e che ha scelto Gesù. Sarà una bellissima stagione”, ha dichiarato Bucaccio.

Dopo Modena, Fabriano e Assisi, l’ottava stagione ha portato la serie nella Capitale. Tutto lascia supporre che Che Dio ci Aiuti 9 continuerà a svilupparsi a Roma, proseguendo il racconto della vita quotidiana alla Casa del Sorriso.

Il format ormai consolidato prevede 20 episodi suddivisi in 10 prime serate. È probabile che anche per la nona stagione verrà mantenuta questa struttura, dato che ha permesso d fidelizzare il pubblico con una programazione costante e coinvolgente.