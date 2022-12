Terminata la movimentata avventura di Charlie Gnocchi al Grande Fratello VIP è stato tempo di tornare a casa – pardon – alle case. Ha ritrovato la sua famiglia composta da sua moglie Elisabetta Randolfi e dai tre figli Carolina, Antonio e Maria (questi ultimi due avuti proprio dalla sua attuale compagna), ma l’ex gieffino ha voglia di ritrovare anche la sua seconda casa: la radio, suo habitat naturale lavorativo.

Approdato su RTL 102.5 nel 1993 con il programma Alto godimento, è tornato a partire dal 2005 per condurre No problem – W l’Italia e – in alcune occasioni – altri programmi in supplenza.

“Quando ho percepito di essere il più detestato della casa ho sentito un moto d’orgoglio. Sono un radiofonico e amo parlare, voglio conoscere tutto e tutti e sono stato definito doppiogiochista. Novanta giorni nella casa me li sono goduti” sono state queste le sue parole a W l’Italia pochi giorni fa durante un collegamento con Federica Gentile e Angelo Baiguini “Nella casa del GF ho fatto due radio: radio cucina e radio coatta. Non dimentico la mia passione ed ho cercato anche lì di fare la radio”.

Ora la sua ‘missione’ è quella di riprendersi il suo posto “Ho tre figli e due famiglie da mantenere: torno in radio”, tramite i social di RTL 102.5 sono state lanciate delle clip in cui l’ex gieffino chiede al Presidente del gruppo radiofonico, Lorenzo Suraci, di poter tornare a lavorare, ma lui apparentemente non è sembrato molto convinto di poterlo accontentare (QUI IL VIDEO).

L’ironica campagna è poi proseguita con gli appelli degli ex gieffini che chiedono a Suraci di pensarci su. Da Maria Teresa Ruta a Raffaella Fico, da Michele Cucuzza a Gianmaria Antinolfi fino al conduttore del GF VIP Alfonso Signorini e l’opinionista Sonia Bruganelli l’invito è uno: “Presidente, faccia tornare Charlie Gnocchi su RTL 102.5“.

La mobilitazione convincerà il Presidente Suraci? Ci sono tutti i buoni presupposti.