Chanel Totti: età, università, ex fidanzato famoso, dove vive dopo il divorzio di Totti e llary

Chanel Totti, figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti, debutta come protagonista a Pechino Express 2026, segnando l’inizio della sua carriera televisiva e di influencer. Scopri la sua nuova avventura e i progetti professionali.

Chanel Totti, figlia di Ilary Blasi e dell’ex capitano della Roma Francesco Totti, torna al centro dell’attenzione mediatica con una svolta significativa: il debutto da protagonista nella nuova edizione di Pechino Express 2026.

Per la giovane, che ha appena compiuto 18 anni, questa esperienza rappresenta il primo grande banco di prova televisivo, nel segno di un percorso che sta progressivamente portandola fuori dall’ombra dei genitori e nel vivo del mondo dello spettacolo.

Dal mondo social al reality di viaggio

Nata a Roma il 13 maggio 2007, Chanel è cresciuta sin dall’infanzia sotto i riflettori, tra apparizioni pubbliche e partecipazioni a eventi familiari di grande visibilità.

Nel corso degli anni la sua popolarità si è consolidata soprattutto sui social network, dove ha accumulato decine di migliaia di follower documentando momenti di vita quotidiana, viaggi e passioni personali.

La partecipazione a Pechino Express 2026, una delle trasmissioni di punta del panorama televisivo italiano, segna per Chanel il primo vero ruolo da protagonista sul piccolo schermo: un debutto importante che porta la giovane a confrontarsi con dinamiche di competizione, viaggio e adattamento culturale di fronte a un pubblico nazionale.

Secondo le indiscrezioni raccolte, la madre Ilary Blasi avrebbe accolto con favore la scelta della figlia di cimentarsi in questa avventura televisiva, vedendola come un’opportunità di crescita personale e professionale.

Anche il padre Francesco, pur inizialmente più cauto verso l’idea di vederla impegnata in un reality, avrebbe alla fine espresso il suo sostegno, nel rispetto delle scelte di Chanel.

Il nuovo ruolo da influencer e la apertura al lavoro digitale

Negli ultimi mesi, Chanel ha iniziato un vero e proprio percorso di affermazione professionale nel mondo dei social e del marketing digitale.

Dopo il raggiungimento della maggiore età, ha intensificato la sua attività come influencer, collaborando con brand e marchi su Instagram e altri canali digitali.

Con oltre 400 mila follower sulla sua pagina, la giovane ha dimostrato una crescente familiarità con le dinamiche del lavoro digitale, sfruttando la sua visibilità per promuovere prodotti e contenuti sponsorizzati.

Questo impegno ha rappresentato per Chanel un passaggio importante: da semplice presenza social legata alla popolarità familiare a figura attiva nel campo del marketing e della comunicazione digitale, con una propria voce e un proprio pubblico.

Vita privata e progetti passati

La vita sentimentale della giovane è stata spesso oggetto di interesse da parte degli appassionati di gossip.

Nel 2023 Chanel Totti ha avuto una relazione con Cristian Babalus, imprenditore e creator romano noto per la sua attività su TikTok. La relazione, resa pubblica attraverso post e storie condivise da entrambi, aveva attirato l’attenzione dei fan non solo per la notorietà delle due personalità coinvolte ma anche per il progetto imprenditoriale che avevano avviato insieme: 2C Limited, un’attività commerciale nel settore dell’abbigliamento sportivo.

Tuttavia, nel corso del 2025 i due hanno progressivamente preso strade diverse. Le apparizioni insieme sui social si sono diradate fino alla conferma, implicita nei comportamenti pubblici, della fine della relazione.

Non risultano dichiarazioni ufficiali da parte di Chanel o di Babalus sui motivi della separazione, ma entrambe le parti sembrano ora concentrate sui rispettivi percorsi individuali.