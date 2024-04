Champions League 2023-2024: ecco dove vedere in diretta tv i quarti di finale di ritorno. Su Canale 5, in chiaro, c’è Barcellona-PSG

Sette giorni fa, non sono mancate le emozioni nei quarti di finale di andata di UEFA Champions League 2023-2024. Dallo scoppiettante pareggio tra Real Madrid e Manchester City, col risultato di 3-3, alla vittoria del Barcellona al Parco dei Principi per 3-2, passando per il pareggio tra Arsenal e Bayern Monaco e la vittoria di misura dell’Atletico Madrid contro il Borussia Dortmund, il discorso qualificazione è aperto praticamente in tutte le partite.

I quarti di ritorno si giocheranno martedì 16 e mercoledì 17 aprile 2024.

Martedì 16, si giocheranno Barcellona-PSG e Borussia Dortmund-Atletico Madrid mentre mercoledì 17, sarà la volta di Manchester City-Real Madrid e Bayern Monaco-Arsenal.

Le partite andranno in onda su Sky Sport, Prime Video, Mediaset Infinity e Canale 5 che trasmetterà in chiaro la partita Barcellona-PSG.

Di seguito, la programmazione tv nel dettaglio.

Champions League: le partite sulle reti Mediaset di martedì 16 aprile 2024

Martedì 16, il pre-partita di Barcellona-PSG, condotto da Benedetta Radaelli con ospiti in studio Andrea Ranocchia, Massimo Mauro, Sandro Sabatini e Graziano Cesari, sarà visibile su Mediaset Infinity.

Al termine di Barcellona-PSG, su Canale 5, andrà in onda il post-partita condotto da Alberto Brandi, con gli stessi ospiti del pre-partita, durante il quale verranno trasmessi anche gli highlights di Borussia Dortmund-Atletico Madrid.

Barcellona-PSG

In diretta alle ore 21 su Canale 5, Mediaset Infinity e sportmediaset.it

Telecronaca: Riccardo Trevisani e Roberto Cravero

Borussia Dortmund-Atletico Madrid

In diretta alle ore 21 su Mediaset Infinity

Telecronaca: Massimo Callegari e Giancarlo Camolese

Diretta Champions

In diretta alle ore 21 su Mediaset Infinity

Champions League: le partite sulle reti Mediaset di mercoledì 17 aprile 2024

Mercoledì 17 aprile, su Mediaset Infinity, sarà visibile anche un’ampia sintesi di Manchester City-Real Madrid con lo studio condotto da Benedetta Radaelli, con ospiti Stefano Sorrentino, Filippo Galli, Mino Taveri e Andrea De Marco.

Bayern Monaco-Arsenal

In diretta alle ore 21 su Mediaset Infinity

Telecronaca: Massimo Callegari e Simone Tiribocchi

Champions League: le partite su Sky di martedì 16 aprile 2024

I pre e i postpartita di Sky Sport, con Champions League Show (in onda alle ore 20, alle ore 23 e a mezzanotte con Champions League Show-After Party), saranno condotti da Federica Masolin, con ospiti in studio Fabio Capello, Alessandro Costacurta, Paolo Condò ed Esteban Cambiasso. Martedì sarà presente anche Alessandro Del Piero mentre mercoledì ci sarà anche Paolo Di Canio. Gli spazi news sono affidati a Mario Giunta.

ore 21

Diretta Gol

Sky Sport Uno, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

Barcellona-PSG

Sky Sport Calcio, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW

Telecronaca Andrea Marinozzi, commento Luca Marchegiani. Bordocampo Giovanni Guardalà

Diretta Gol Riccardo Gentile

Borussia Dortmund-Atletico Madrid

Sky Sport Arena, Sky Sport 253 e in streaming su NOW

Telecronaca Pietro Nicolodi. Bordocampo Paolo Aghemo

Diretta Gol Antonio Nucera

Champions League: le partite su Sky di mercoledì 17 aprile 2024

ore 21

Bayern Monaco-Arsenal

Sky Sport Uno, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW

Telecronaca Massimo Marianella, commento Giancarlo Marocchi

Bordocampo Niccolò Omini

Champions League: la partita su Prime Video di mercoledì 17 aprile 2024

Il quarto di finale di ritorno che andrà in onda in esclusiva su Prime Video sarà Manchester City-Real Madrid.

Il pre-partita sarà condotto da Giulia Mizzoni, in diretta dall’Etihad Stadium di Manchester, con la partecipazione di Clarence Seedorf, Fabio Cannavaro e Claudio Marchisio.

ore 21

Manchester City-Real Madrid

Prime Video

Telecronaca: Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini

Bordocampo: Alessia Tarquinio e Alessandro Alciato