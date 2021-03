Oggi, mercoledì 10 marzo 2021, torna in campo la Champions League, dopo la mesta serata di ieri con la clamorosa eliminazione della Juventus nonostante la vittoria contro il Porto (molto seguita in tv, con la diretta di Canale 5 vista da 6.309.000 telespettatori con la share del 24,70%..

Stasera sono in programma due partite di ritorno degli ottavi di finale, ossia Paris Saint Germain-Barcellona e Liverpool-Lipsia. Si parte dal 4-1 dei francesi ai danni degli spagnoli e dal 2-0 con cui gli inglesi hanno battuto i tedeschi.

Le altre sfide di Champions League si giocheranno la prossima settimana. Le italiane ancora in corsa sono due, Lazio e Atalanta, anche se i biancocelesti all’andata sono stati travolti per 4-1 in casa dal Bayern Monaco.

Tornando alle partite di stasera, a trasmetterle sarà in esclusiva Sky (quindi saranno visibili solo agli abbonati). I match saranno disponibili anche su SkyGo e Now Tv. Il post partita sarà curato da Anna Billò all’interno di Champions League Show, in onda anche su Sky Sport 24. Al suo fianco la squadra capitanata da Alessandro Costacurta, questa settimana con Fabio Capello, Paolo Condò ed Esteban Cambiasso.

Il calcio giocato tornerà già domani con le gare di Europa League, che coinvolgono due italiane, ossia Roma e Milan.

MERCOLEDÌ 10 MARZO

ore 21

Diretta Gol Sky Sport Arena, Sky Sport 251 (satellite e internet) e Sky Sport 486 (digitale terrestre)

Paris Saint Germain-Barcellona in diretta su Sky Sport Uno (satellite, digitale terrestre e internet) e Sky Sport 252 (satellite e internet). Anche in 4K HDR con Sky Q satellite

telecronaca Dario Massara

Diretta Gol Gianluca Di Marzio

Liverpool-Lipsia in diretta su Sky Sport Football (satellite e internet) e Sky Sport 253 (satellite e internet)

telecronaca Riccardo Gentile

Diretta Gol Paolo Ciarravano.