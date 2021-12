Durante la scorsa settimana, si è chiuso il 2021 per quanto riguarda le coppe europee, la UEFA Champions League, la UEFA Europa League e la UEFA Europa Conference League.

Per quanto concerne la massima manifestazione continentale per club, le due squadre italiane che hanno ottenuto l’accesso agli ottavi di finale sono state Inter e Juventus.

L’Atalanta, giunta al terzo posto nel proprio gruppo al termine della fase a gironi della Champions League, sarà una delle 8 squadre che affronteranno i club giunti al secondo posto, nei rispettivi gruppi, al termine della fase a gironi dell’Europa League. Tra queste 8 squadre, troviamo anche Napoli e Lazio. Da questi playoff, usciranno fuori le 8 squadre che, agli ottavi di finale, andranno ad affrontare gli 8 club giunti al primo posto, nei rispettivi gruppi, al termine della fase a girone della UEFA Europa League.

La Roma, invece, in UEFA Europa Conference League, ha ottenuto l’accesso diretto agli ottavi di finale, avendo terminato la fase a gironi al primo posto nel proprio gruppo.

Oggi, lunedì 13 dicembre, presso la sede della UEFA, a Nyon, in Svizzera, si terranno i sorteggi degli ottavi di finale di Champions League (l’andata, il 15, 16, 22 e 23 febbraio, il ritorno, l’8, 9, 15 e 16 marzo) e i sorteggi dei playoff di UEFA Europa League (l’andata, il 17 febbraio, il ritorno, il 24 febbraio), più i sorteggi dei playoff di UEFA Europa Conference League (l’andata, il 17 febbraio, il ritorno, il 24 febbraio) che non riguardano alcun club italiano perché, come già scritto, i giallorossi sono già agli ottavi.

Si partirà con il sorteggio in diretta della Champions League, al quale seguirà quello dell’Europa League. La diretta si concluderà con gli aggiornamenti del sorteggio della Conference League.

Sorteggi Champions League ed Europa League: i dettagli

Lunedi 13 dicembre 2021

Ore 12 su Sky Sport 24 e in streaming su NOW e skysport.it (disponibili su Sky Go, anche in HD)

Conduttori in studio: si alterneranno Mario Giunta e Leo Di Bello, con Matteo Marani, Massimo Marianella e Maurizio Compagnoni.