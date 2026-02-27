Celentano si espone su Sanremo 2026: per chi tifa il molleggiato, l’artista che non ti aspetti

Nonostante Adriano Celentano non abbia calcato il palco del Festival di Sanremo 2026, la sua presenza si è fatta sentire ugualmente, grazie a un messaggio speciale rivolto a Ermal Meta.L’idea di un suo coinvolgimento a Sanremo aveva suscitato molta curiosità, e l’appello più significativo era arrivato da Fiorello durante il programma La Pennicanza. Il conduttore

Nonostante Adriano Celentano non abbia calcato il palco del Festival di Sanremo 2026, la sua presenza si è fatta sentire ugualmente, grazie a un messaggio speciale rivolto a Ermal Meta.

L’idea di un suo coinvolgimento a Sanremo aveva suscitato molta curiosità, e l’appello più significativo era arrivato da Fiorello durante il programma La Pennicanza. Il conduttore aveva lanciato un appello emozionato, dicendo: “Non so se Adriano stia ascoltando, ma questo Paese ha bisogno di lui, ha bisogno di vederlo sul palco dell’Ariston. Solo tu puoi darci quella rassicurazione che cerchiamo”.

Il messaggio di Celentano a Ermal Meta

Nonostante non sia stato presente fisicamente, Adriano Celentano ha comunque voluto condividere il suo apprezzamento per la performance di Ermal Meta tramite un post su Instagram.

Il Molleggiato ha commentato la canzone “Stella Stellina“, brano che Meta ha portato in gara, con un messaggio che ha colpito il pubblico: “Bravo Ermal! La tua canzone è bellissima, l’hai cantata così bene che è quasi impossibile che tu non vinca!” Parole sincere che confermano l’affetto e il rispetto che Celentano nutre nei confronti del giovane cantautore.

Ermal Meta risponde al Maestro

La risposta di Ermal Meta non si è fatta attendere. Con grande emozione, ha scritto: “Che onore, maestro, grazie”. A dimostrazione del suo affetto per il Molleggiato, Meta ha anche pubblicato un video in cui interpreta “Acqua e Sale“, il celebre brano di Celentano, accompagnato solo dalla sua chitarra. Un omaggio sincero e toccante che ha commosso i fan di entrambi gli artisti.

Il significato di “Stella Stellina”

Il brano Stella Stellina di Ermal Meta racconta la storia di una bambina palestinese che, in assenza di un nome, diventa simbolo di tutti i bambini innocenti che soffrono a causa della violenza. Un messaggio profondo e universale che ha trovato il suo palcoscenico ideale a Sanremo, suscitando l’apprezzamento di molti, incluso quello di Adriano Celentano.