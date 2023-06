Il viaggio nel mondo del calcio di Silvio Berlusconi, scomparso lunedì 12 giugno all’età di 86 anni, verrà raccontato nel docufilm C’è solo un presidente che andrà in onda domani, mercoledì 14 giugno 2023, in prima serata su Italia 1, a partire dalle ore 21:20.

Attraverso materiali e immagini storiche ma anche con interviste inedite ai protagonisti del calcio che hanno conosciuto Silvio Berlusconi, condividendo con lui i tanti successi sportivi, C’è solo un presidente racconterà i 31 anni di Berlusconi alla guida del Milan (dal 1986 al 2017) e anche l’avventura intrapresa nel 2018 come patron del Monza.

Come proprietario del Milan (Berlusconi ha ricoperto il ruolo di presidente dal 24 marzo 1986 fino al 21 dicembre 2004 e dal 15 giugno 2006 all’8 maggio 2008 mentre dal 29 marzo 2012 al 13 aprile 2017 ha ricoperto la carica di presidente onorario), Silvio Berlusconi ha conquistato 29 trofei: 8 scudetti, una Coppa Italia, 7 Supercoppe Italiane, 5 UEFA Champions League, 2 Coppe Intercontinentali, un Mondiale per Club FIFA e 5 Supercoppe Europee.

A questi trofei, si aggiungono i riconoscimenti individuali ottenuti dai calciatori rossoneri come i Palloni d’Oro conquistati da Ruud Gullit, Marco Van Basten (tre volte vincitore del premio), George Weah, Andriy Shevchenko e Kakà.

Dal 2018, invece, come patron del Monza, al termine della stagione 2019-2020, il club brianzolo, militante in Serie C, ha ottenuto la promozione in Serie B dopo diciannove anni di attesa. Dopo aver sfiorato la Serie A nei play-off della Serie B nella stagione 2020-2021, il Monza ha conquistato la storica promozione in Serie A, vincendo i play-off della serie cadetta nella stagione successiva, 2021-2022. Nel suo primo anno di Serie A, nel campionato che si è concluso da poco con la vittoria del Napoli, il club biancorosso ha conquistato un’agevole salvezza, piazzandosi all’undicesimo posto grazie a 52 punti, battendo due volte la Juventus e una volta l’Inter e il Napoli.

Il docufilm C’è solo un presidente, dopo la messa in onda su Italia 1, sarà visibile in streaming su Mediaset Infinity.