C’è posta per te torna in Spagna

A dieci anni dall’ultimo appuntamento, Telecinco, in Spagna, ha deciso di mandare in onda nuovamente ‘Hay una cosa que te quiero decir’, la versione spagnola di ‘C’è posta per te’. Alla conduzione, uno dei presentatori più apprezzati in terra spagnola, Jorge Javier Vázquez.

Lo show tornerà nel palinsesto della rete la prossima stagione con storie emozionanti, sorprese e desideri che diventano realtà per i suoi nuovi protagonisti.

Nei giorni scorsi, sul canale di Mediaset Espana, sono apparsi i primi promo per raccogliere le storie della gente comune:

📹Telecinco ya promociona el regreso de 'Hay una cosa que te quiero decir' con Jorge Javier Vázquez y desvela su plató pic.twitter.com/87FP0XvIfK — Tweets de tele (@teletuits) August 5, 2024

“Se non parli più con tuo figlio o tua figlia per colpa di tua nuora o tuo genere, chiamaci. Saremo lieti di aiutarti a risolvere il problema”

Il conduttore ha annunciato il ritorno del format (che, in Italia, da decenni, gode un successo senza freni), durante una puntata di ‘Supervivientes’:

“Quanto sono felice di annunciare ciò che annuncerò proprio adesso! E di comunicarvi ciò che vi comunicherò. I sentimenti e le sensazioni più emozionanti, le riunioni familiari stanno finalmente tornando. Storie incredibili dal mondo reale ritornano”.

‘Hay una cosa que te quiero decir’ (tradotto con ‘C’è una cosa che voglio dirti’) torna prestissimo: “Se vuoi risolvere un conflitto familiare, trovare il primo amore o conoscere la tua famiglia biologica, scrivici, sarò felice di aiutarti. Per cosa? Perché presenterò ‘Hay una cosa que te quiero decir’. Ti stiamo aspettando!”

Come partecipare a C’è posta per te Spagna

Per partecipare tutti gli interessati potranno registrare la propria richiesta di partecipazione attraverso una di queste tre modalità:

– Si può compilare questo modulo (QUI).

– Chiamare telefonicamente al 902020211

– Inviare una email a questo indirizzo email: hayunacosa@bulldogtv.es

In questa nuova fase, il programma sarà teatro di un’ampia gamma di storie emotive: risoluzioni di conflitti che hanno segnato il rapporto tra padre e figlio; riconciliazioni tra suocera e nuora o fratelli; riunioni con un amore giovanile; dichiarazioni d’amore; richieste di perdono da parte dei genitori o del partner; o il sogno di incontrare il proprio artista preferito.