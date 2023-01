Questa sera, 21 gennaio 2023, su Canale 5, andrà in onda la terza puntata della ventiseiesima edizione di C’è posta per te, il people show condotto da Maria De Filippi.

C’è posta per te è un programma ideato da Maria De Filippi e Alberto Silvestri, scritto da Lucia Chiorrini con Emanuela Sempio, Camilla Capogrossi, Anna Maria Celani, Giusy De Filippo e Rita Leccio, con la collaborazione di Barbara Cappi, prodotto da Fascino P.g.t per Mediaset, con la regia a cura di Paolo Carcano.

C’è posta per te 2023, terza puntata 21 gennaio: anticipazioni

Anche in questo appuntamento Maria De Filippi racconterà storie che fanno parte del motore del programma. I protagonisti saranno poi al centro dello studio. La conduttrice farà da tramite tra i mittenti delle varie lettere e i destinatari, provando a far riappacificare persone che hanno interrotto i loro rapporti per molteplici motivi. Negli anni, il programma ha raccontato storie di rapporti familiari interrotti, storie d’amore giunte al capolinea a causa di tradimenti, primi amori mai dimenticati e sorprese inaspettate.

La formula sarà sempre la stessa: il destinatario della lettera, una volta giunto in studio e dopo aver ascoltato le parole del mittente della lettera, deciderà se aprire la busta e ricongiungersi con il proprio caro o non aprirla e andarsene dallo studio, lasciando la situazione così com’è.

Dalle anticipazioni social, si evincono due delle storie che saranno affrontate questa sera: la prima vede protagonista un’anziana signora che probabilmente cercherà un suo amore di vecchia data, la seconda vedrà al centro della discussione delle dinamiche famigliari.

“Abbi rispetto… se vuoi avere rispetto” La terza puntata di #CePostaPerTe vi aspetta stasera in prima serata su Canale 5! pic.twitter.com/w9L0dD3MOr — C'è Posta per Te (@CePostaPerTeOff) January 21, 2023

C’è posta per te 2023, terza puntata 21 gennaio: ospiti

Gli ospiti della terza puntata dell’edizione 20223 di C’è posta per te saranno Stefano De Martino e Massimo Ranieri.

C’è posta per te 2023, terza puntata 21 gennaio: dove seguirla

Per seguire l’appuntamento di questa sera con C’è posta per te bisognerà sintonizzarsi alle 21:25 circa su Canale 5 o in diretta streaming su Mediaset Infinity. TvBlog seguirà tutta la puntata con l’immancabile livelogging.