C’è posta per te: Verissimo ospiterà i protagonisti delle storie

C’è posta per te è tornato in onda sabato scorso, in prima serata su Canale 5, debuttando con un boom di ascolti a discapito di Tali e Quali, lo spin-off di Tale e Quale Show in onda su Rai 1.

Quest’edizione, la 25esima per l’esattezza, avrà anche una sorta di spin-off, una specie di “C’è posta per te… e poi”, che verrà sviluppato all’interno di Verissimo, il talk show condotto da Silvia Toffanin che, in questa stagione televisiva, come sappiamo, va in onda con un doppio appuntamento.

Presumibilmente, anche la necessità di trovare contenuti per due puntate a settimana, in onda il sabato e la domenica pomeriggio, ha portato a quest’idea, una novità nella storia del people show di Maria De Filippi.

A partire dalla puntata in onda domani, sabato 15 gennaio, a Verissimo, ci sarà uno spazio grazie al quale il pubblico potrà scoprire, per la prima volta, ciò che è accaduto dopo l’apertura della busta.

Verissimo raccoglierà a caldo, dietro le quinte, le reazioni dei protagonisti delle storie che hanno maggiormente appassionato il pubblico. In studio, poi, Silvia Toffanin li intervisterà per scoprire cos’è successo dopo la partecipazione al programma.

Nella puntata di domani, si parlerà della storia di di Fernando, Susanna e Giada. Fernando, padre di Susanna con cui si è presentato in studio, ha riabbracciato la figlia Giada, avuta da una precedente relazione, dopo 30 anni.

C’è posta per te: gli spin-off

Dal 2000 ad oggi, C’è posta per te ha avuto diversi spin-off ma nessuno di questi ha mai riguardato lo sviluppo delle vicende: L’album o Il meglio di C’è posta per te, Ragione e sentimento, Posta Prioritaria.

In passato, ci fu anche un tentativo di portare la formula di C’è posta per te all’interno di Uomini e Donne (lo spin-off C’è una cartolina per te).

Anche la presenza delle telecamere, dietro le quinte del programma, rappresenta un’assoluta novità.