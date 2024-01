Anticipazioni, news, storie, ospiti, diretta streaming seconda puntata di C’è posta per te 2024 in onda sabato 20 gennaio: cosa è successo

C’è posta per te 2024 anticipazioni puntata 20 gennaio in diretta

Sabato 20 gennaio, in prima serata, su Canale 5, secondo appuntamento con “C’è posta per te 2024” , il people show condotto da Maria De Filippi.

Tante le storie che la conduttrice racconterà in studio e tante anche le persone che si succederanno dinanzi alla famigerata busta. La trasmissione, tra le più amate dal pubblico, è una sorta di romanzo popolare italiano che porta alla luce sentimenti e conflitti familiari. Come al solito non mancheranno gli ospiti vip che sono spesso il regalo che i protagonisti fanno ai propri cari.

C’è posta per te 2024 anticipazioni seconda puntata 20 gennaio: gli ospiti

Maria De Filippi, attraverso parole toccanti e significative, porta, ogni sabato, nelle case degli italiani coinvolgenti e commoventi storie di vita quotidiani, legami pronti ad essere ricostruiti, seconde possibilità e amori mai dimenticati. Tutto questo e molto altro per una serata all’insegna delle forti emozioni, profondi riflessioni, sorrisi e indimenticabili regali.

Ospiti in studio per due sorprese speciali la straordinaria e amatissima attrice Sabrina Ferilli e il brillante conduttore tv Stefano De Martino.

C’è posta per te 2024: i postini

A consegnare l’invito di Maria, anche quest’anno, confermati, nel ruolo di postini, Andrea Offredi, Gianfranco Apicerni, Marcello Mordino e Giovanni Vescovo.

C’è posta per te 2024 seconda puntata 20 gennaio: dove vederla in diretta tv e live streaming

Per seguire l’appuntamento di questa sera con C’è posta per te bisognerà sintonizzarsi alle 21:25 circa su Canale 5 o in diretta streaming su Mediaset Infinity. TvBlog seguirà tutta la puntata, minuto per minuto, con l’immancabile livelogging.

Dopo la messa in onda, è possibile rivedere tutta la puntate sul sito di Witty Tv. ed anche le clip più esaustive sulle storie della serata.

C’è posta per te 2024 sui social

Si può seguire la trasmissione su:

Witty Tv: http://www.wittytv.it/ce-posta-per-te/

FB e IG: @cepostaperteufficiale

TW: @CePostaPerTeOff

La puntata odierna si può commentare, sui social network, con l’hashtag #cepostaperte.