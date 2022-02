C’è posta per te 2022, le battute di Pio Amedeo su Belen Rodriguez e Fedez (video)

Durante l’ultima puntata di ‘C’è posta per te’, andata in onda, ieri sera, sabato 19 febbraio 2022, Pio e Amedeo, con la loro consueta ironica, hanno animato la prima parte del talk show di Maria De Filippi. Oltre a coinvolgere, in maniera divertente, Salvatore Esposito (l’ormai ex Genny Savastano di ‘Gomorra’) ed, in collegamento telefonico, Raoul Bova, i due mattatori della risata, ad inizio ospitata, hanno fatto delle battute su Belen Rodriguez e Fedez che non sono passate inosservate (Qui, il video).

Abbiamo chiamato questo regista. Potevamo chiamare Belen e Stefano. Adesso Belen ha ricominciato il giro, hai visto? Potevamo chiamare Fedez. Meglio di no. Sai che abbiamo litigato, lui ha litigato, noi noi. Ci ha cancellato dai vari social. Ci ha defollowato. Non dormiamo anche per questa cosa. Abbiamo scritto il suo numero nei bagni dell’autogrill. E’ la vendetta. Stiamo scherzando ovviamente.

I precedenti di Pio e Amedeo a C’è posta per te con Belen e Stefano

Non è la prima volta che la coppia ‘prende di mira’ Belen e Stefano. Nel non troppo lontano 2020, Pio e Amedeo convocarono il conduttore di ‘Stasera tutto è possibile’ e la sua dolce metà a ‘C’è posta per te’ per un nobile motivo. Diventare i testimoni di nozze di Gabriele Grieco, fratello di Amedeo. E contribuire, in maniera sostanziosa, al pagamento dei regali del matrimonio.

Belen, nelle ultime settimane, è protagonista del gossip nostrano per via della rottura definitiva con Antonino Spinalbese (papà della secondogenita Luna Marie) e del cauto riavvicinamento con Stefano De Martino. Padrona di casa de ‘Le Iene’ assieme a Teo Mammucari, la Rodriguez, in tv (a ‘Verissimo’ e durante lo spazio di ‘Passaparolaccia’) e sui magazine (‘Chi’ e ‘Gente’) ha cercato di ridefinire il rapporto con il papà di Santiago.

Lui ha le chiavi di casa mia, è qualcosa in evoluzione ma a Stefano non piace che se ne parli.

Ad oggi, la showgirl argentina ed il cantautore non hanno replicato sui social alle frecciatine di Pio e Amedeo.