Catherine O’Hara è morta: età, cause decesso, vita privata. Addio all’attrice di Mamma ho perso l’aereo

Il mondo del cinema dice addio a Catherine O’Hara, l’attrice americana che ha conquistato tutti interpretando la mamma di Kevin dell’indimenticabile film “Mamma, ho perso l’aereo“. L’attrice, nata a Toronto il 4 marzo 1954, si è spenta a 71 anni dopo una breve malattia. La sua morte è stata annunciata da TMZ e confermata da due fonti anche se, al momento, non sono stati svelati molti dettagli sul decesso.

A soli 71 anni, si è spenta una vera leggenda di Hollywood. L’attrice è ricordata per il ruolo di madre sbadata in “Mamma ho perso l’aereo” ma la sua è stata una carriera costellata da tantissimi successi e da ruoli tutti diversi l’uno dall’altra. Tanti i titoli di cui è stata protagonista e che l’hanno consacrata come una delle migliori attrici della sua generazione.

La carriera e la vita privata

Dotata di un talento innato capace di trasformare ruoli secondari in veri e propri personaggi indimenticabili come la mamma di Kevin in Mamma ho perso l’aereo, Catherine O’Hara ha cominciato a recitare da giovanissima ma il primo, grande riconoscimento internazionale arriva quando, nel 1988, interpreta Delia Deetz, artista eccentrica e moglie del personaggio interpretato da Jeffrey Jones nel film ‘Beetlejuice – Spiritello porcello‘ di Tim Burton.

La grande popolarità, invece, arriva negli anni Novanta quando viene scelta per interpretare una madre sbadata che, in partenza per le vacanze di Natale con tutta la famiglia, dimentica il figlio Kevin a casa. Con “Mamma ho perso l’aereo”, l’attrice trasforma un evento catastrofico in un momento surreale dando vita ad una mamma distratta che, pur colpevolizzandosi per l’accaduto, fa di tutto pur di tornare a casa dal suo bambino.

La carriera dell’attrice va avanti tra cinema e televisione grazie ai progetti realizzati con Martin Scorsese (After Hours), Ron Howard (The Paper) e Sam Mendes (Away We Go) con film di diverso genere. Catherine O’Hara, poi, trova una nuova consacrazione dal 2015 al 2020 grazie alla serie tv ‘Schitt’s Creek’ in cui interpreta Moira Rose, un’ex diva della soap opera. Le ultime apparizioni sono avvenute nella serie ‘The Last of Us’ e nel film ‘Argylle’.

La recitazione le aveva permesso di realizzare i suoi sogni professionali ma anche di trovare l’amore. L’attrice, infatti, era sposata con lo scenografo Bo Welch dal 1992. La coppia si era conosciuto sul set di ‘Beetlejuice’. L’attrice era anche mamma di due figli,