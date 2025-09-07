Caterina Balivo: età, marito e figli, dove vive, lauree, le sorelle, profilo instagram

La conduttrice sta per tornare in onda con il suo programma, chi è il marito, cosa ha studiato, dove, vive, chi sono le sorelle

Caterina Balivo è una famosa conduttrice di origini napoletane che oggi ha 45 anni. Volto amatissimo della Rai si prepara a tornare in onda con La Volta Buona. Dove vive, cosa ha studiato e chi è la sorella? Tutto quello che si deve sapere su di lei.

La conduttrice ha due sorelle cui è legatissima, entrambe – proprio come Caterina – hanno un lavoro molto prestigioso. La loro è una famiglia unitissima e, nonostante non vivano più tutti a Napoli, trascorrono spesso molto tempo assieme anche ai genitori.

Caterina Balivo, cosa ha studiato, dove vive e chi è il marito

Caterina Balivo nel 2012 ha sposato Guido Maria Brera, guru della finanza, con un rito civile celebrato nella bellissima isola di Capri. Assieme hanno due figli: Guido Alberto e Cora. La coppia vive in uno splendido appartamento a Roma, una casa molto grande con un terrazzo che costeggia l’intero attico, luminosa e arredata con tantissimi oggetti di design.

La conduttrice de La Volta Buona ha due sorelle: Sarah e Francesca. La prima è un rinomato architetto e designer di interni che, infatti, ha curato l’arredamento della casa della sorella ma anche di molti altri personaggi famosi. La seconda, invece, è una pediatra molto stimata e conosciuta nel suo settore. Tre sorelle, tutte con dei bellissimi lavori, che vantano già grandi successi, non è un caso che sono un vero orgoglio per i loro genitori.

Caterina Balivo dopo essersi diplomata ha iniziato un percorso di studi presso Scienze Internazionali e Diplomatiche all’università, non ha però conseguito la laurea. Ha ottenuto, invece, il tesserino di giornalista pubblicista, salvo cancellarsi dall’ordine dopo essere stata più volte ripresa per aver fatto pubblicità, cosa non consentita ai professionisti dell’informazione. La conduttrice ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo della tv partecipando a Miss Italia nel 1999, dove è arrivata terza, esperienza cui ne sono seguite altre, fino ad arrivare ai successi di oggi.

L’anno seguente ha fatto parte del cast Scommettiamo che? Programma condotto da Fabrizio Frizzi, poi è arrivata a Uno Mattina. Successivamente ha condotto molti altri programmi televisivi, fino ad arrivare a Dentro Fatto, format che ha consacrato senza ombra di dubbio il suo successo. Dopo essersi allontanata per un breve periodo dalla Rai, è tornata con il programma La Volta Buona. La Balivo è sicuramente una delle conduttrici più amate della televisione italiana, il pubblico apprezza la sua grande semplicità e la sua eleganza.

Molto attiva sui social, Caterina Balivo ha un profilo Instagram seguitissimo dove condivide immagini del suo lavoro, ma anche fotografie delle vacanze o dei momenti trascorsi in famiglia, facendo attenzione a non mostrare mai il volto dei figli. Anche lei, come molti altri personaggi famosi, ci tiene a preservare la privacy dei suoi figli.