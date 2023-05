Roberta Tagliavini a Tvblog: “A Cash or Trash, a volte, i venditori hanno portato oggetti che non avevo mai visto” (video)

Durante una pausa dalle registrazioni, abbiamo incontrato Roberta Tagliavini, uno dei mercanti di ‘Cash or Trash’, il format prodotto da Blu Yazmine per Warner Bros. Discovery, in onda, con la quarta stagione, da lunedì 15 maggio 2023, a partire dalle 19:30, su Nove e in anteprima dallo scorso venerdì su Discovery+.

Cosa devono aspettarsi i telespettatori da questa nuova stagione?

“Saremo sempre più agguerriti, sempre più combattivi. Gli oggetti saranno sempre più interessanti. Perché, conoscendoci oggi, ci portano delle cose molto più belle di quelle che abbiamo già visionato precedentemente. Sarà molto interessante per noi, per loro e per chi ci guarda”

In precedenza, ho intervistato i suoi colleghi mercanti. Lei, a detta di tutti/e, è la rivale più temuta. Quella che si accaparra gli oggetti più interessanti…

“Non sono loro rivale. Se mi piace una cosa non c’è niente da fare. Non possono vincere”

Qual è il suo punto di forza per attrarre i venditori?

“Avere sempre cose molto interessanti, rare e che abbiano un prezzo giusto”

Secondo Lei, è importante conoscere la psicologia del venditore o il legame affettivo nei confronti dell’oggetto…:

“Dipende. Io credo che il lato affettivo non esista. Perché se esiste allora si tengono l’oggetto. Se lo vogliono vendere già sono entrati nell’idea di staccarsene. Penso che questa cosa sia già superata. Se ne parlano, forse, lo fanno per ottenere più loro non per pagare meno noi”.

Dopo tante stagioni a Cash or Trash, da veterana, ha imparato qualcosa di nuovo sul mondo dell’arte e dell’antiquariato, dalle persone che sono venuti a proporre degli oggetti?

“Assolutamente sì. A volte hanno portato degli oggetti che non avevo mai visto”

Secondo Lei, perché, molti venditori decidono che lei potrebbe essere la mercante più idonea ad acquistare il loro oggetto?

“Hanno piacere che io le metta nella mia vetrina e che le proponga ai miei clienti. Penso che sia interessante questo per il venditore. Vedono che il loro oggetto ha una nuova vita in una sede giusta”.

Roberta Tagliavini di Cash Or Trash, chi è?

Regina indiscussa dell’arte decorativa e del design, gestisce da cinquant’anni i suoi cinque negozi di Milano e quello di Londra, con il brand Robertaebasta. Eclettica e intuitiva, sempre all’avanguardia, è un punto di riferimento per molti artisti e addetti ai lavori.